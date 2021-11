Australië wil de teugels nog strakker trekken: wil strenge wet tegen anonieme trollen op sociale media invoeren

De laatste maanden is Australië veelvuldig in het nieuws gekomen omdat het land regelmatig één van de strengste coronamaatregelen invoert in de wereld. Naast het extreem strenge en vrijheidsbeperkende coronabeleid wat de regering voert, wil de regering nu ook ‘anonieme trollen’ op het internet aanpakken. De vrijheid op het internet dreigt daarmee langzaam te verdwijnen voor Australiërs.

De Australische premier Scott Morrison heeft de strijd tegen de anonieme internettrollen geopend. NU.nl meldt dat de premier een wet wil invoeren tegen anonieme accounts op het internet die doelbewust emotionele reacties ontlokken. Het gaat een eerste stap worden tegen de inperking van de vrijheid op het internet.

Via wetgeving kunnen bedrijven als Facebook of Google aansprakelijk worden gesteld voor kwetsende en beledigende berichten op hun platformen. Via de wetgeving wil men eigenlijk de Bigtech-bedrijven opleggen om actiever censuur toe te passen. Premier Morrison wil via nieuwe wetgeving een einde maken aan online pesterijen. Maar de grote vraag is natuurlijk of hij niet de deur opent voor andere vormen van censuur op het internet. De wet is natuurlijk goedbedoeld, maar waar stopt het? Wie bepaalt wat niet-wenselijk is?

Hoe de uitwerking van dit plan zal zijn is dan ook iets wat men nauwlettend in de gaten moet houden. Gaat de wet er voor zorgen dat schaamteloze pesterijen en bedreigingen worden weggehaald of worden ook politiek onwenselijke ‘trollen’ van een platform geweerd? Zo gauw het laatstgenoemde gebeurt dan dreigt de vrije meningsuiting zwaar in verdrukking te komen.

De laatste maanden is de overheid van Australië steeds machtiger en bepalender geworden in het dagelijks leven van de Australiërs, nu lijkt het er op dat ze ook een machtspositie op het (vrije) internet willen.