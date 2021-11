B&B-droom van Henk Krol aan flarden geschoten door een loverboy en een lachgasfeest

Voor Henk Krol is het door een loveryboy, een lachgasfeest, én heel scala aan andere kwaliteitsissues afgelopen met zijn Bed & Breakfast. Hij wíl het niet meer, zegt hij. “Er waren allerlei dingen waar ik uiteindelijk tegen moet zeggen: zo kan het niet,” aldus Krol zelf op de radio tegen Wilfred Genee.

Na zijn carriere in de politiek besloot Henk Krol iets héél anders te doen. Jaren had hij ervan gedroomd om zijn eigen Bed & Breakfast te hebben, een B&B. En, dacht hij, nu kon het. Hij had de financiën ervoor én de contacten.

Maar het is nu alweer einde oefening. De reden aldus Krol zelf? Er waren een opeenstapeling van akkevietjes waardoor hij uiteindelijk besloot er niet mee door te gaan. De kwaliteit ging omlaag, zijn naam was er nog wel aan verbonden maar hij was eigenlijk niet langer de uitbater, en dan waren er ook nog een loverboy en een lachgasfeestje.

Niet rendabel

Krol stapte in de B&B met een zakenpartner. Maar na een paar maanden begrepen ze: zoals het ging konden ze het niet rendabel maken. “Toen zei hij, ‘weet je wat, alles wat jij geïnvesteerd hebt aan spullen en dingen die je gekocht hebt neem ik van je over. Dan ga ik het zelf exploiteren en jij blijft je naam eraan verbinden’,” aldus Krol vandaag op Radio Veronica. Want, was de gedachte, Krol was degene die klánten leverde, hoewel hij zákelijk misschien niet de snuggerste was.

Daarmee ging Krol akkoord. “Voor duizend piek per maand.” Want nee, het ging hem niet om het geld.

Loverboys en lachgasfeestjes

Helaas ging het daarna volgens Krol snel bergafwaarts. “Op een gegeven moment waren er een aantal akkefietjes waarvan ik dacht: ‘daar moet ik voorzichtig mee zijn’,” aldus Krol

En dat is een understatement van jewelste. Want de “akkevietjes” zijn regelrechte controverses. “Zo werd er op een gegeven moment door de nachtportier een groepje mensen toegelaten dat daar een lachgasfeestje ging organiseren”, aldus Henk. De gasten slepen die nacht met bussen gas en ballonnen door de B&B heen,” legde Krol uit.

“Toen gebeurde nog geen twee weken geleden dat er ook weer door een nachtportier, die niet eens Nederlandstalig is, een loverboy met een jong meisje werd binnengelaten, waar ’s nachts meerdere heren overheen gegaan zijn. Dat meisje heeft op een gegeven moment de politie gebeld en gezegd: ‘Wilt u mij komen bevrijden?’.”

Niet met mijn naam

Toen heb ik tegen de man met wie ik de B&B runde gezegd: ‘Als dit naar buiten komt wordt er straks in de kranten geschreven, Krol heeft tegenwoordig een bordeel in de bossen.’ Ik wil hier niets mee te maken hebben.”

En dat was het dan, aldus Krol.

Heel gek is dat niet. Want er loopt nog steeds een poltieonderzoek naar deze affaire.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is dus Henks kant van het verhaal. We horen ongetwijfeld meer naarmate de politie meer ontdekt.

Maar de conclusie is hoe dan ook: de droom van Henk Krol is uiteengespat. Door een loverboy en een lachgasfeest.