Beelden! ‘Vreedzame’ en ‘zielige’ migranten vallen de grens met Polen aan

Als we iets horen over de gang van zaken bij Wit-Rusland en Polen, dan is het vooral over hoe erg die “migranten” het hebben. Ze worden vreselijk behandeld. En trouwens, het gaat om vreedzame, zielige, arme gezinnen. Nou, zoals deze beelden duidelijk aantonen zit dat toch een beetje anders.

Polen weigert pas op de plaats te maken en de horden jongemannen die “migranten” genoemd worden door de mainstream media door te laten. Gelukkig maar. Want dit soort lui willen we natuurlijk écht niet “welkom heten” (haha!) in Europa. Kijk maar even mee naar deze beelden:

Wat je daar ziet is een roedel wannabe migranten die de Poolse grens daadwerkelijk aanvallen. Poolse soldaten doen hun best om de boel dicht te houden, maar je ziet dat ze het er lastig mee hebben, ongetwijfeld ook omdat ze toch niet zoveel geweld mogen gebruiken als ze zouden willen.

Natuurlijk is er best een gemakkelijke oplossing voor handen: het leger moet gewoon toestemming krijgen om het land ten koste van alles te verdedigen, net zoals ze zouden doen als er een buitenlands léger voor de grens stond. Want dit ís een leger; een leger van jonge, door testosteron aangedreven mannen die Europese wetten totaal niet respecteren en ónze landen behandelen alsof het hún bezittingen zijn.

En nee. Dit heeft natuurlijk niets meer te maken met “kansarme jongemannen die graag een beter leven willen.” Voor dat soort mensen kunnen we heus empathie opbrengen. Als ik arm was en continu honger had stond ik ook aan de Europese grenzen, of ze daar nou blij met me waren of niet.

Maar dat geldt niet voor dit tuig. Dit zijn overwegend relatief welvarende jongemannen op oorlogspad. Ze zijn eerder te vergelijken met de Vikingen van weleer dan met arme, uitgemergelde, onderdrukte vluchtelingen.