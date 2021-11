Big Brother Awards: Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus en Alexandra van Huffelen zijn genomineerd als ´grootste privacyschender van Nederland´

Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) zijn genomineerd voor een Big Brother Award. De prijs wordt uitgereikt aan de grootste privacyschender van Nederland. Het politieke trio lijkt, vanwege hun zeer bewogen beleidsvoering, evenveel kans te maken om de knuppel te mogen incasseren.

De namen werden onlangs bekend gemaakt door de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. De Jonge, Grapperhaus en Van Huffelen maken dus alle drie kans om de ongewenste publieksprijs te ontvangen.

Laten we de drie genomineerden eens even bespreken, want een nominatie voor een Big Brother Award ´verdien´ je niet zomaar. Daar moet je wel het een en ander voor doen (of juist nalaten)…

De genomineerden

De Jonge is door de organisatie Bits Of Freedom genomineerd vanwege de invoering van het coronatoegangsbewijs. Om die maatregel is en was behoorlijk wat te doen. Allemaal “onvoldoende gemotiveerd” door De Jonge, aldus de jury van de Big Brother Awards. Saillant detail: Voor de nominatie van De Jonge waren zijn verregaande standpunten omtrent een 2G-samenleving waarschijnlijk nog niet eens opgenomen.

Ook Grapperhaus is dit jaar genomineerd. De organisatie heeft Grapperhaus voorgedragen vanwege “het stiekem optuigen van een derde geheime dienst in Nederland: de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid”. Jury Big Brother Awards: ” Het NCTV “verzamelde en verspreidde jarenlang in het geheim gevoelige gegevens over burgers, zonder dat hij daar juridisch toe bevoegd was.”

Van Huffelen is verantwoordelijk voor het afhandelen van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst eiste jarenlang ten onrechte de toeslagen van tienduizenden ouders terug, waarna zij in grote problemen kwamen. “De Belastingdienst discrimineerde jarenlang op grond van afkomst door een hoger frauderisico te koppelen aan een niet-Nederlandse nationaliteit”, aldus Bits of Freedom.

Wil je een stem uitbrengen op Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus of Alexandra van Huffelen? Dat kan middels de stempoll door op deze link te klikken. De uitslag zal op 13 december bekend worden gemaakt. Op die dag zal Bits of Freedom ook een prijs uitreiken aan iemand die zich juist voor privacy heeft ingezet.