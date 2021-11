2G-maatregel in aantocht: GroenLinks, PvdA en ChristenUnie moeten even door OMT overtuigd worden

De invoering van de discriminerende 2G-maatregel komt steeds dichterbij. Het demissionaire kabinet wacht nog even op het aangevraagde spoedadvies van het OMT en dan is het wachten op een meerderheid in de Tweede Kamer. En die lijkt er te komen, want de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie zijn bereid om zich te laten overtuigen door het OMT.

Volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn de voorbereidingen in volle gang, meldt RTL Nieuws. Er is namelijk een wetswijziging nodig om de dictatoriale en discriminerende 2G-maatregel erdoor gedrukt te krijgen.

En dat gaat helemaal niet moeilijk worden, want het OMT heeft niet veel overtuigingskracht nodig voor GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie om die 2G-maatregel ingevoerd te krijgen. Iedereen weet dat ongevaccineerden het virus makkelijker kunnen verspreiden dan gevaccineerden en dat ongevaccineerden meer kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen. Die groep uitsluiten zou de cijfers behoorlijk snel kunnen drukken.

Toch is het maar de vraag of dit zoden aan de dijk gaat zetten. Vanuit epidemiologisch oogpunt lijkt dit de oplossing, maar daar mogen we best vraagtekens bij stellen. De factor ‘gedrag’ speelt namelijk ook een rol bij coronamaatregelen. En daar wordt nauwelijks rekening mee gehouden door het OMT, het RIVM en ook de Tweede Kamer.

Gaat een vriendengroep, waarvan één iemand niet gevaccineerd is, die persoon links laten liggen? Of gaan ze tussen de horecabezoeken en evenementen alsnog bij die persoon op bezoek? En wat gaan ongevaccineerden doen als die 2G-maatregel er is, alleen maar binnenzitten tot de coronacijfers dalen? Natuurlijk niet. Gevaccineerden zullen onbewust ongevaccineerden nog steeds besmetten en ongevaccineerden zullen ook bij elkaar over de vloer blijven komen.

Tel daar nog bij op dat er vanuit de samenleving steeds meer weerstand komt tegen de coronamaatregelen en het feest is compleet. Je kunt er namelijk donder op zeggen dat het demissionaire kabinet straks lokale lockdowns in gaat voeren en de 2G-maatregel op gaat leggen aan Urk, de Bible Belt of multiculturele wijken van grote steden. Gaan die mensen dan ineens overstag of zetten ze juist de hakken in het zand? Reken maar op het tweede.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het OMT zal GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie echt wel gaan overtuigen van het nut van de 2G-maatregel. Maar die afschuwelijke maatregel komt waarschijnlijk veel te laat om de coronacijfers terug te dringen én de effectiviteit op zich zal schromelijk worden overschat. Het doel zal dus niet (of veel te laat) worden bereikt, terwijl het de samenleving verder op scherp zet. Vooral als ondernemers zelf uit moeten gaan maken of ze de 2G-maatregel zullen gaan hanteren.