Tunahan Kuzu (DENK) is wákker en boos om 2G-Apartheid: ‘Het is gewoon te walgelijk voor woorden’

DENK-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu is nú echt helemaal wakker. De parlementariër begrijpt namelijk volledig welk spel de politiek speelt. En hij is woest. Wóést dat de ene na de andere belofte gebroken wordt, wóést dat er een Apartheidssysteem komt… en wóést dat het maar doorgat en doorgaat en doorgaat.

“Opnieuw worden er keiharde maatregelen aangekondigd,” fulmineert Kuzu terecht. “We zitten vanaf zaterdagavond 19:00 uur wéér in een gedeeltelijke lockdown. De horeca gaat om 19:00 uur dicht [red.: dat werd uiteindelijk 20:00 uur. Zoooooo). En er wordt ook nog nagedacht over de invoering van de 2G-maatregelen. Óf je bent gevaccineerd of je hebt een herstelbewijs, anders kan je niet meer deelnemen aan de samenleving.”

“Het is gewoon te walgelijk voor woorden,” zegt hij vervolgens terecht.

Lies, lies, damned lies

Vervolgens laat Kuzu fragmenten zien van Hugo de Jonge die keer op keer op keer het tegenovergestelde belooft van wat hij uiteindelijk doet. De Jonge riep dat ongevaccineerden nooit gediscrimineerd zouden worden. Er zou geen vaccinatiedrang of -dwang zijn. Zo’n 2G-systeem, dat zou er natuurlijk al helemaal niet komen. Echt niet hoor!

Wat betreft vaccinaties, die waren volgens hem “de enige uitweg uit de crisis.” Alleen door je te laten injecteren met een vaccin konden we als samenleving uit de lockdowns komen.

“Nu blijken de vaccins dus niet zo goed te werken als gedacht,” aldus Kuzu, “want we zien het aantal besmettingen oplopen en het aantal ziekenhuisopnames oplopen. En wat denken ze dan bij het kabinet? ‘We gaan de horecaondernemers weer keihard straffen.’ De horecaondernemers die de afgelopen twee jaar al keihard hebben moeten lijden vanwege de coronacrisis wéér het eerste slachtoffer. Dat kán natuurlijk niet.”

Wel geld voor BOA’s

Maar hij was nog niet klaar. Want Kuzu is er ook niet over te spreken dat het kabinet nu wel geld wegzet voor meer BOA’s, die moeten toezien op naleving van de draconische coronamaatregelen. Maar ondertussen is er zogenaamd “geen geld” voor verpleegkundig personeel.

“Waarom wordt er niet geïnvesteerd in de zorg? Waarom wordt er niet geïnvesteerd in het zorgpersoneel? Dit kabinet met D66, VVD, CDA en ChristenUnie hebben anderhalf jaar gewacht met het investeren in de salarissen van zorgpersoneel. Waarom is er geld om te investeren in BOA’s en is er géén geld om te investeren in 5.000 verpleegkundigen?”

Hij noemt dat “onbegrijpelijk.” Maar dat is het natuurlijk niet. Want de BOA’s zijn nodig om de totalitaire controlestaat op te tuigen die Rutte en De Jonge graag willen zien. Verpleegkundig personeel is dat niet. Dus ja. Daar heeft Kuzu zijn antwoord.

Kuzu gaat los op 2G

Tenslotte had Kuzu ook het één en ander te zeggen over het walgelijke 2G-systeem dat opgezet wordt door de dictators van het Regime. “Het is natuurlijk van den zotte dat die tweedeling verder verscherpt wordt,” aldus Kuzu. “Dit zou echt moeten ophouden.”

Aanstaande dinsdag is het aan de Tweede Kamer om hier een stokje voor te steken. Natuurlijk gaat dat niet gebeuren, want onze Kamer is qua overgrote meerderheid niets meer of minder dan een cheerleader van het coronafascistische kabinet. Maar toch. DENK en Forum voor Democratie zijn dan toch nog partijen die aan de goede kant van de geschiedenis staan en die iets doen. Nu wij, gewone burgers, nog.