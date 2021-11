Column Maurice de Hond: 2G-systeem doet denken aan de zwartste pagina van onze geschiedenis

Al 17 jaar stuur ik vrijwel iedere zondag u een mail met de laatste peiling. Dat doe ik vandaag niet. Ik was en ben teveel aangedaan, omdat blijkbaar toch ons landsbestuur het voornemen heeft om via de 2G-regeling een deel van de bevolking uit te sluiten bij een groot deel van hun mogelijke activiteiten buitenshuis. En daar heb ik twee belangrijke redenen voor: een principiële en een op basis van data-analyse.

De geschiedenis herhaalt zich

Ik heb me in april/mei laten vaccineren, dus voor de activiteiten die ik zou willen doen betekent de 2G-regeling voor mij t.a.v. de activiteiten die ik nu doe feitelijk geen belemmering.

Maar in werkelijkheid is die het wel. Want ik weet maar al te goed wat het uitsluiten van een bepaald deel van de bevolking betekent bij het mogen doen van bepaalde activiteiten op basis van de verhalen van mijn ouders uit de zwartste bladzijde van onze geschiedenis. Die mochten op een gegeven moment ook bepaalde plekken niet meer bezoeken waar ze vaak kwamen. En wat hen daarbij het meeste trof was dat degenen, die deze plekken nog wel mochten bezoeken, dat gewoon bleven doen. Die het blijkbaar niets deed om op plekken te komen, waar hun buurtgenoten, stadsgenoten, landgenoten niet meer mochten komen.

Als de 2G regeling wordt ingevoerd zal dat gevoel wat ik van mijn ouders heb gehoord meenemen bij mijn eigen beslissing of ik überhaupt ergens binnen wil gaan waar de 2G-regeling voor geldt. Want ik zal in mijn gedachten de mensen buiten zien staan, die niet meer naar binnen mogen.

De cijfers spreken voor zich

Maar los van het principiële punt zal de 2G regeling precies het tegenovergestelde bereiken van wat er geclaimd wordt.

Want -helaas- datgene wat blijkbaar het landsbestuur voorgeschoteld krijgt – ten aanzien van de vaccinatiegraad van de patiënten die in de ziekenhuizen worden opgenomen, is irrelevant ten opzichte van de situatie van dit moment. Dat het vaccineren zorgt dat men een 17 keer zo kleine kans heeft om in het ziekenhuis te komen, zoals Hugo de Jonge vertelde in zijn persconferentie, is wel de situatie hoe het gemiddeld was tussen juli en 20 oktober, maar negeert dat de situatie inmiddels een heel andere is dan in juli. En vooral dat onder de ouderen, die met name in de ziekenhuizen komen, de bescherming van het virus tegen ziekenhuisopnames, in de tijd gezien sterk is afgenomen. Die factor 17 voor het gemiddelde is bij de groep boven de 70 inmiddels gedaald naar een cijfer niet ver van de 2 af.

Door de hoge incidentie is de Coronatoegangspas inmiddels juist een aanjager van de besmettingen. Omdat steeds meer gevaccineerden anderen kunnen besmetten, maar ook dat – de ouderen onder degenen die aanwezig zijn op een 3G of 2G plek, een beduidend grotere kans hebben WEL in het ziekenhuis te komen, dan dat getal 17 van Hugo de Jonge lijkt aan te geven.

Schijnveiligheid

In die 17 jaar heb ik vrijwel wekelijks een mail gestuurd met informatie, waarvan ik aannam dat u die interesseerde en wellicht zou bekijken. Maar ik vraag, nee smeek ik, lees dit artikel dat ik geschreven heb waarin ik de cijfermatige misvatting rondom de Coronatoegangspas heb uitgewerkt.

Ook als u zich niet aangesproken voelt voor de principiële overwegingen m.b.t. het besluit van de 2G regeling, dan hoop ik in ieder geval dat u op basis van de data-analyse begrijpt dat het ook nog niet zal werken en juist voor een toename van de ziekenhuisopnames zal zorgen. Door zowel de schijnveiligheid als het feitelijke gevaar dat aanwezigen elkaar besmetten en mensen wel in de ziekenhuizen komen.

En als u mij niet geloof, luister dan naar Marcel Levi, vorige week in het RD.

Zelfmoord

Ten slotte: ik heb in het afgelopen anderhalf jaar ook contact gehad met mensen met bepaalde gezondheidssituatie, waardoor ze niet konden gevaccineerd worden. Ik adviseerde ze hoe ze dan toch nog zo veilig mogelijk konden leven. Besef wat de 2G regeling voor die mensen betekent. Ik heb letterlijk een mail gekregen van één van die personen, die aangaf dat ze dan liever zelfmoord pleegt dan compleet opgesloten te worden in haar huis.

Ik las onlangs een uitspraak van iemand die aangaf: Wat betekenen grondrechten precies als in een tijd van crisis die grondrechten niet meer gelden?

Ik hoop oprecht dat u of u nu actief bent in de politiek of in de media (want dat zijn de mensen die op mijn mailinglist staan), eens goed in de spiegel wilt kijken en u afvraagt of u als een maatregel die enerzijds principieel een grens overgaat en anderzijds nog contraproductief werkt ook, er direct of indirect uw medewerking aan wilt geven.

Veel wijsheid gewenst

Maurice de Hond