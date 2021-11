Belangrijke mededeling ‘Scientist Director’ van AstraZeneca: ‘2G is moreel verwerpelijk én niet-wetenschappelijk’

De Scientist Director Global Development Oncology bij AstraZeneca heeft zich met passie uitgesproken tegen het 2G-systeem dat Hugo de Jonge en Mark Rutte willen opzetten. Want, stelt hij, het “is niet alleen moreel verwerpelijk, maar ook vrijwel niet wetenschappelijk te onderbouwen.” Zo, daar kunnen De Jonge en Rutte het mee doen.

“Ik zie steeds meer LinkedIn posts van medisch-wetenschappelijk professionals die zich – elk op hun eigen manier – zorgen maken en uitspreken over het gevoerde beleid t.a.v. de QR codes. Ik sluit mij daarbij aan,” schrijft Didier Meulendijks op LinkedIn. “De QR-, en zometeen 2G-maatschappij die opgetuigd wordt, en waarmee op grote schaal mensen worden uitgesloten op basis van vaccinatiestatus, is niet alleen moreel verwerpelijk maar ook vrijwel niet wetenschappelijk te onderbouwen.”

Gevaccineerden verspreiden het virus óók

Vervolgens legt hij uit dat “data laten zien dat de SARS-CoV-2 vaccins – hoewel effectief in het verminderen van de kans op ziekenhuisopname – al snel geen relevant effect meer hebben op de verspreiding van het virus. Daarmee vervalt elke rechtvaardiging voor de voorgestelde QR-maatschappij waarin mensen – waaronder alle kinderen vanaf 12 jaar – worden gedwongen tot vaccinatie om deel te kunnen nemen aan het normale maatschappelijke leven.”

“Niet ethisch”

“De groep QR-loze Nederlanders bestaat voor een groot deel uit gezonde jonge mensen (inclusief kinderen) wiens risico op ziekenhuisopname klein is, evenals een groot aantal mensen die Covid-19 al doorgemaakt hebben (maar geen positieve test kunnen laten zien),” gaat Meulendijks verder. “Het buiten de maatschappij sluiten van deze mensen op basis van vaccinatiestatus is niet ethisch te verantwoorden en leidt tot sociale en maatschappelijke schade die niet te overzien is.”

Stille zwijgers

Tenslotte heeft hij ook een boodschap voor wat hij de “stilzwijgende meerderheid” noemt. “Helaas lijkt het er steeds meer op dat een stilzwijgende meerderheid van Nederland zorgt voor veronderstelde instemming met dit beleid, en dat kan op termijn zeer schadelijk worden.” Juist daarom is het in zijn ogen belangrijk dat hij zich hier publiekelijk tegen uitspreekt.

Wat hij dan wel wil doen? “Laten we ons in plaats van op QR codes volop richten op het repareren van de zorgcapaciteit die de afgelopen jaren is verminderd.”

Lezen jullie mee, QR-fascistjes De Jonge en Rutte?