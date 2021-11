Burgemeester Hilversum niet te spreken over tweedeling maatschappij door kabinet: ’Ik ben tegen maatregelen die voor tweespalt zorgen’

Pieter Broertjes, burgemeester te Hilversum, is niet te spreken over de koers van het kabinet. De Hilversumse burgemeester wil absoluut geen uitbreiding van de huidige maatregelen. Broertjes heeft weinig trek in maatregelen die de samenleving nog verder in tweeën deelt.

Als de geruchten rondom de nieuwe maatregelen kloppen dan staat Nederland een harde tweedeling te wachten. Nederlanders die geen QR-code hebben of om bepaalde redenen weigeren deel te nemen aan het zogeheten QR-systeem gaan op nog veel meer plekken buitengesloten worden. Dit tegen het zere been van enkele burgemeesters. De Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes was gisteravond naar Den Haag gekomen om zijn kritiek te uiten op de invoering van de mogelijk nieuwe maatregelen door het kabinet.

Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, heeft een duidelijk signaal voor het kabinet: ‘Ik ben tegen maatregelen die een tweespalt in de samenleving veroorzaken.’ Hij zegt later geen voorstander te zijn van de uitbreiding van de qr-plicht. @BNR pic.twitter.com/O5wYHb0uGN — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) November 1, 2021

Daarnaast vraagt Broertjes zich, terecht, af hoe haalbaar de nieuwe maatregelen zijn. Op veel plekken in het land hebben gemeenten nu al moeite om toezicht te houden op de uitvoering van maatregelen. Met de nieuwe maatregelen wordt het nog chaotischer voor gemeenten. Nu al werkt het QR-systeem op veel plekken niet zoals men in Den Haag hoopte. Laat staan dat gemeenten met een uitbreiding van de regelgeving wél alles in goede banen kunnen leiden.

Het is goed om te zien dat er iemand vanuit de veiligheidsregio’s mondig reageert op de beslissingen van het kabinet. Want tot op heden zijn het alleen maar types als Hubert Bruls die bijna dagelijks zijn mening paginabreed mag uiten in de media.

Naast het feit dat de nieuwe, verregaande maatregelen voor nog méér polarisatie en tweedeling gaat zorgen, levert het alleen maar nog meer kopzorgen op voor de toezichthouders van deze maatregelen. Zij moeten de uitgeschreven chaos van het kabinet maar in goede banen zien te leiden.