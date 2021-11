Column Frits Bosch: Rutte 4 komt eraan!

Rutte 4 komt er aan. Wat een ramp! Ik moet u eerlijk bekennen dat in mijn ogen Mark Rutte de afgelopen tien jaar helemaal niets goed heeft gedaan. Zo erg is het inmiddels met mijn perceptie. Ik kan deze man niet meer luchten of zien. Gelukkig heb ik gemerkt dat ik lang niet de enige ben. En toch staat hij megahoog in de peilingen. Hoe komt dat toch? Vier dingen goed begrijpen.

We leven tegenwoordig in een Beeld- en Presentatie maatschappij. Degene die de beste presentatie neerzet is kampioen. Eerlijk is eerlijk: Mark Rutte zet een prima presentatie neer. Het Nederlandse volk weet dat blijkbaar te waarderen. Dus dan doet hij toch iets goed. Maar niet in mijn ogen, want zijn presentatie werkt bij mij averechts. We hebben hier te maken met het zogenaamde agency probleem. Laat me dit uitleggen. Het komt er op neer dat er een opdrachtgever is – de burgers- en een uitvoerder van de opdracht, de regering. Degene die de opdracht geeft heeft per definitie minder kennis van zaken dan de uitvoerder. Er is dus een kennisverschil. Degene die de opdracht verstrekt doet dit in het vertrouwen dat de uitvoerder enkel het belang van de opdrachtgever dient. De uitvoerder wordt daarvoor immers royaal betaald. In de praktijk blijkt dit qua belang echter veelal niet het geval te zijn. De uitvoerder heeft de mogelijkheid vanuit het kennisverschil stiekem (ook) zijn eigen belangen te dienen, die tegengesteld kunnen zijn aan het belang van de opdrachtgever. En als het fout mocht gaan, dan weet de uitvoerder zich er uit te kletsen, zonder verantwoordelijkheid te nemen. Het is een eenzijdig risico: de uitvoerder deelt in de upside, maar deelt niet in de downside, “sorry, het was niet te voorzien, en het waren anderen die fouten hebben gemaakt, daaaaag!” Dit vertaald naar de politiek zijn de voorbeelden legio. Zie de vaccinatie. Over de vaccinatie zijn we werkelijk gebombardeerd met zogenaamde specialisten. We zijn helemaal sufgeluld door virologen. Ze zijn niet uit de praatprogramma’s weg te slaan. En hoi polloi knikt en stemt in. Wij zijn de opdrachtgever via de regering en zij zijn de uitvoerder. Wij moeten alle vertrouwen hebben dat zij het goed weten en ons belang dienen. “Moeten we een derde prik en daarna een vierde prik halen?” “Nou vooruit, als u het zegt, daar gaan we dan, het moet maar. U weet het immers en u heeft het beste met ons voor”. Als makke schapen lopen we erachteraan. Toeslagenaffaire? Mark Rutte verantwoordelijkheid nemen? Welnee! Hij komt ermee weg. Weerzinwekkend. Massa immigratie? Onderzoek toont aan dat de meerderheid daar nu wel mee klaar is. En toch gaat het holderdebolder door, contra de belangen van Nederlandse burgers. Het was niet eens een issue tijdens de verkiezingen.

Klimaatbeleid? Hier hebben de zogenaamde deskundigen helemaal vrij spel, vooral hun eigen belangen dienende. Er zijn deskundigen, een minderheid, die zeggen: “wacht eens even, jullie modellen kloppen niet en ze hebben nog nooit geklopt. Komt klimaatverandering wel helemaal op het conto van de mensheid. Zijn jullie doelstellingen wel legitiem? Neen!” Negeren, wegkijken, verketteren, zin doorzetten, eigen belangen dienen. Daaaaag!

“Miljarden voor Zuid Europa moet, want als we dat niet doen, dan likken we er zelf aan.” Lariekoek! En zo geschiede dat onze belastingcenten met bakken naar corrupte landen verhuizen. Daaaaag!!!! “Rente negatief moet, wat dat is goed voor de economische groei.” Lariekoek. Asociaal beleid voor spaarders, pensionado’s, vermogensverschil neemt enorm toe, maar daar lullen we niet over. Daaaaaaag! “Vermogensrendementsheffing onrechtvaardig”? “Ja, dat weten we, maar we hebben jullie centjes hard nodig. We hebben daarvoor iemand voor ingehuurd. Die heet Klaas Knot, die jullie allemaal deskundige lariekoek op de mouw spelt, waar jullie intrappen. Daaaaaaaag!”. “WOZ, belasting op je eigenwoning, onrechtvaardig?” Ja, dat weten we, maar we hebben jullie centjes hard nodig. Daaaaaaag! En ga zo maar door. Het deskundigheidsverschil wordt telkens volledig uitgemolken ten opzichte van een ondeskundige opdrachtgever, de Nederlandse bevolking, de goedgelovigen. De Nederlandse burger is telkens ex post de sigaar. Rutte neemt geen verantwoordelijkheid. Grijnzen. Dat is mij een doorn in het oog. Deze man hoort niet op deze plek. En toch gebeurt het. Ayez pietié….

Ingraven. De polarisatie neemt helaas toe in ons land. In de VS neemt de polarisatie tussen Democraten en Republikeinen enorm toe. Onderzoek daar toont aan dat naarmate de polarisatie toenam de partijvastheid ook toenam. Dit betekent dat er amper nog kiezers zijn die van partij switchen. Het was 10% nu nog maar 5%. Toen Donald Trump president was kreeg hij van de mainstream media gigantisch onderuit de zak. Dat leidt er toe dat zijn volgelingen zich steeds dieper ingraven voor Trump. Het effect van de media, de grote kranten en CNN is averechts. Dat verschijnsel doet zich in mindere mate hier voor, maar ik ga ervan uit dat dit zal toenemen naarmate de polarisatie toeneemt. Ingraven. Kiezers zijn loyaal aan de groep. Hoe vaak maken we niet mee dat we vrienden en kennissen spreken over politiek en menen dat die persoon bijvoorbeeld een PvdA, VVDer of PVVer is, maar dan komt de aap uit de mouw: hij of zij stemt D66 of CDA. “Hoe kan dat, ik had je toch anders ingeschat?!” “Ja, klopt, maar mijn familie stemt al heel lang VVD en ik wil niet van die familietraditie afwijken.” “Oh, I see!” You never can win. Of er moet een werkelijk sterke figuur optreden die een tsunami weet te bewerkstelligen, zoals Pim Fortuyn. Maar die vermoorden we dan. “Och wat erg, hoi hoi hoi”. Of er vindt een complete implosie plaats vanwege volstrekt wanbeleid zoals bij het CDA.

Zo kan het gebeuren dat we Rutte 4,5,6 en 7 krijgen. Daaaaag!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.