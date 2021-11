Column Lex Cornelissen: Tom de Nooijer is de toekomst van de SGP

Deze week kondigde SGP’er Tom de Nooijer aan dat hij aftreedt als gemeenteraadslid in Oldebroek. Dat lijkt misschien een kleine gebeurtenis, maar De Nooijer vertegenwoordigt een frisse, rechtse stroming binnen de SGP die absoluut gekoesterd moet worden.

Al op zeer jonge leeftijd maakte De Nooijer zijn entrée in de SGP. In 2018 werd hij op 17-jarige leeftijd met voorkeursstemmen verkozen in de gemeenteraad van Oldebroek. Sindsdien is hij niet alleen een gemeentepoliticus, maar heeft hij zich ontpopt als een charismatische vertegenwoordiger van de christelijke politiek in Nederland. Hij is regelmatig te gast bij verscheidene media.

In het bijzonder noemenswaardig was De Nooijers deelname aan de Tegenlicht-documentaire ‘Lekker conservatief’ vorig jaar. Hierin laat hij precies zien wat de politiek van de SGP zijns inziens moet inhouden. Hij bepleit dat de SGP samen moet durven werken met Forum voor Democratie. FVD’ers en SGP’ers delen vaak meningen, zoals op het vlak van nationale soevereiniteit, tradities en cultuur. Er is een breed front tegen de verlinksing van Nederland nodig, waar de SGP haar verantwoordelijk niet moet laten varen.

Coronacrisis

Dat De Nooijer een goed punt heeft blijkt tijdens de coronacrisis bij uitstek. Waar bijna alle partijen braaf samen met het kabinet meedoen aan de aanhoudende vrijheidsberoving van Nederland durft de SGP kritisch te blijven op lockdowns en vaccinatiedwang. Qua politieke stijl is de SGP natuurlijk heel anders dan FVD: behoudend en beleefd, tegenover de taboedoorbrekende tongue in cheek-houding van FVD. Maar verzet tegen het lockdownbeleid van onze regering blijft de SGP toch dapper leveren. FVD’ers en SGP’ers kunnen wat dit betreft zeker de handen schudden.

In de brief waarin De Nooijer zijn aftreden uit de Oldebroekse gemeenteraad aankondigt noemt hij ‘politieke meningsverschillen’ als reden voor zijn vertrek. Dat maakt mij ongerust. Er zijn binnen de SGP natuurlijk ook zat figuren die niets met “rechts” op hebben, maar vooral zoveel mogelijk willen deugen. Een jong, ambitieus politicus als Tom de Nooijer is voor hen een bedreiging. De Nooijer is in 2018 met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekomen, een teken dat hij goed weet hoe hij stemmen moet winnen. Zouden er intern mensen die zijn opmars binnen de SGP op deze manier vroegtijdig willen beëindigen?

Vuile was

Dat is natuurlijk speculatie. De Nooijer wijdt er verder niet over uit in zijn brief. Wat mij betreft zeer prijzenswaardig: het is nooit goed om de vuile was buiten te hangen. Als je in de schoenen van De Nooijer zou staan zou je misschien de neiging hebben om boos op te stappen naar een andere partij, of zelfs voor jezelf te beginnen. Dat doet De Nooijer niet. Iets waar Joost Eerdmans en Wybren van Haga nog wat van kunnen leren.

Ik hoop van harte dat de SGP-carrière van Tom de Nooijer door deze tegenslag niet ten einde is. Er zijn altijd groenere weiden waar hij nog heen kan, zoals bij de landelijke SGP waar hij nu een stage loopt. Laat dit stuk in elk geval een hart onder de riem voor hem en zijn frisse, rechtse SGP-visie zijn.