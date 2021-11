Dictatoriale Apartheidsstaat wordt opgetuigd: OMT wil “korte lockdown” én 2G

Het Outbreak Management Team van dictatoriale experts wil dat het kabinet weer een zogenaamd “korte” lockdown aankondigt. Die zou dan twee weken moeten duren. Dat is al ziek genoeg. Maar wacht, het wordt nog erger. Want de stalinisten in kwestie willen ook dat het 3G-systeem daarna wordt vervangen voor een 2G-systeem. Dit betekent dus dat je dan geen toegang meer krijgt bij testen. Alleen gevaccineerden en officieel genezen mensen mogen er nog in.

Het is onbeschrijfelijk wat er gebeurt in Nederland en in de rest van de wereld. En het ergste is dat we het allemaal gewoon accepteren. In het verleden waren onze voorouders met hooivorken en al naar Den Haag gegaan. Maar wat doen wij? We accepteren het dictatoriale wangedrag van de overheid óf we mopperen er een beetje over, en laten het daarbij. Het gevolg: Rutte en De Jonge kunnen zo ver gaan als ze willen. Als ze Nederland willen veranderen in China aan de Noordzee dan kunnen ze dat probleemloos doen.

Het OMT adviseert: korte lockdown en 2G

En nu komt het, dat is inderdaad de kant die we opgaan. Vorig jaar werd ons verteld dat “we” onze vrijheid zouden “terugkrijgen” als het overgrote deel van de bevolking gevaccineerd werd. Dat is het geval. Ruim meer dan 80% van de volwassen is “geprikt.” Maar wat stelt het OMT nu? Dat er, aldus de NOS, toch weer een korte lockdown moet komen omdat het aantal besmettingen hoegenaamd zo enorm snel oploopt!

Theaters en bioscopen moeten dicht. Evenementen moeten geannuleerd worden. De sluitingstijden voor de horeca moeten worden aangepast. Groepgroottes moeten verkleind worden. Alleen scholen worden ietwat met rust gelaten als het aan het OMT ligt.

Wat betreft 2G: op dit moment kunnen mensen die gevaccineerd zijn, die corona gehad hebben én als ze negatief getest zijn naar een café. Het OMT wil daar een einde aan maken. Alleen “genezen” en “gevaccineerd” mogen wat het OMT betreft nog van het leven genieten na die “korte” lockdown. 2G in plaats van 3G dus. Ongevaccineerden moeten van het OMT beschouwd worden als onreine untermenschen.

Schandalig

Deze twee voorstellen zijn natuurlijk ronduit schandalig. Als het kabinet ermee akkoord gaat is de vrijheid definitief afgeschaft in ons land – en de gelijkheid van burgers ook. Een lockdown is al totaal onacceptabel, ook als die ‘maar’ twee weken duurt – wat natuurlijk echt het geval niet gaat zijn. Dat hebben we eerder al gezien. Een “korte” lockdown wordt keer op keer op keer op keer verlengd. Net zo lang tot de economie vernield is, mensen suïcidaal zijn, en banen massaal verdwijnen.

Maar 2G is zo mogelijk nóg erger. Want een lockdown maakt in ieder geval geen onderscheid tussen mensen op oneigenlijke gronden. 2G doet dat wel. In dat systeem worden ongevaccineerden als onreine untermenschen behandeld.

Totalitarisme

Het is een grof schandaal én de invoering van totalitarisme. Als het kabinet én de Tweede Kamer hiermee akkoord gaan overspelen ze daarmee ook hun hand. Want geen enkele overheid heeft het recht om burgers hun vrijheid af te nemen. Nooit. Daar is geen uitzondering op mogelijk. Doet de overheid dat wel, dan verliest het zijn autoriteit en hebben burgers het volledige recht om hun vrijheid terug te pákken.

Nee, dat is geen “extreme” opvatting. Dit is wat Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, George Washington, John Stuart Mill, John Locke, Murray Rothbard, Ayn Rand, en al die andere vrijheidslievende denkers geloofden, schreven… en hoe ze leefden.