DDS Podcast: Coronadebat special! Thierry Baudet fileert Nilufer Gundogan en Tunahan Kuzu sloopt het kabinet

Vandaag in de achtste versie van de DDS Podcast is een beetje een Coronadebat Special. In het eerste deel van de aflevering analyseren we het debat tussen Thierry Baudet en Nilüfer Gundogan van Volt. En in het tweede deel genieten we van Tunahan Kuzu die op buitengewoon professionele wijze het coronaregime Rutte III sloopt.

Luister naar de aflevering:

