Defensie negeerde waarschuwingen MIVD en ambtelijke top over inzamelen data van burgers

Defensie zou maandenlang zijn gewaarschuwd door diverse instanties over de inzamelpraktijken van data van Nederlandse burgers, iets wat ten strengste is verboden. De waarschuwingen zijn simpelweg genegeerd. Militairen, die hier niet bevoegd voor zijn, hebben zich maandenlang verdiept in maatschappelijke groepen.

Dat we nog nauwelijks enige privacy kennen in Nederland wordt door het NRC bevestigd. Ondanks de vele waarschuwingen is Defensie ver zijn boekje buiten gegaan. Er is maandenlang gewaarschuwd door de ambtelijke top, de inlichtingendienst van Defensie en door juristen dat de praktijken van de Koninklijke Landmacht alles behalve legitiem zijn. Defensie mag in tegenstelling tot de politie niet onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens uit openbare bronnen verzamelen, ze zijn hier vele malen voor gewaarschuwd. Toch ging men gewoon door, aldus het NRC.

De krant heeft honderden e-mails, notulen en verslagen ingezien én het wordt duidelijk dat er een interne strijd heeft gewoed bij Defensie. Men is op de hoogte gesteld van de illegale praktijken, maar de goedbedoelde raad van diverse instanties is simpelweg genegeerd. De Koninklijke Landmacht ging onverdroten door. Voormalig minister Ank Bijleveld was op de hoogte gesteld van de activiteiten en in augustus 2020 is ze geïnformeerd over de juridische bezwaren van deze praktijken. Pas drie maanden later, nadat het publiekelijk bekend werd, zijn de praktijken stilgelegd.

Het maakt pijnlijk duidelijk dat sommige overheidsinstanties zich haast onschendbaar wanen. Dit is niet het eerste schandaal rondom het verzamelen van gegevens van burgers door een instantie die hier niet bevoegd voor is, ook de NCTV maakte zich hier schuldig aan. Het is kenmerkend voor onze overheid, die de laatste jaren op meerdere terreinen haar eigen wetten met voeten heeft getreden. Het lijkt haast wel alsof men denkt dat de wetten niet voor hen gelden.

De misstanden zijn nu aan de kaak gesteld, maar gaan we ook vervolgstappen zien? Dit soort praktijken zullen in de toekomst alleen maar vaker voorkomen. Er is namelijk steeds méér data dat voor overheidsinstanties aantrekkelijk is om te verzamelen of te bestuderen. Is de huidige wetgeving nog wel instaat om dit te voorkomen? Terugkijkend op de laatste jaren lijkt het van niet.