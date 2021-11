Doorgeslagen Diederik Gommers wil nieuwe ‘zware lockdown’: ‘Anders Code Zwart!’

IC-arts Diederik Gommers wil dat er per direct een nieuwe harde lockdown wordt afgekondigd. Gebeurt dat niet, zegt hij, dan stevenen we af op “Code Zwart” in de zorg. Oh ja? Nou, als zo’n lockdown er wél komt stevenen we af op Code Zwart in de economie, in de psychologie, in de moraal, én in de democratie. Hoe gek het ook moge klinken voor een man als Gommers, maar ‘de zorg’ gaat niet über alles.

Gisteren belde Diederik Gommers in bij de commissievergadering over het belachelijke coronabeleid van het kabinet, en dan specifiek het voornemen van het Regime om 2G in te voeren. Zijn visie? 2G is niet effectief “genoeg.” Nee, er moeten veel hardere maatregelen genomen worden. Namelijk: een nieuwe “zware lockdown.” En wel meteen. Anders stevenen we volgens hem af op “Code Zwart” in de zorg. Dat wil hij koste wat het kost voorkomen; ja, ook dus ten koste van onze vrijheid, democratie, welvaart, en gelukservaring.

Horeca, winkels en scholen. Gommers wil dat alles dicht gaat. De hele samenleving moet op slot, onze welvaart moet weggegooid worden, onze kinderen moeten depressief gemaakt worden, huwelijk moeten kapot worden gemaakt, het MKB moet gesloopt worden, van de horeca mag niets meer overblijven.

Zorg über alles

Figuren als Gommers denken werkelijk dat de zorg boven alles gaat. Álles moet wijken voor dat doel. Nou ja, álles, dat is niet helemaal waar. Want op de één of andere manier slagen ze er maar niet in om het Regime zover te krijgen wat meer te investeren in de zorg, wat toch een normale reactie is op een pandemie.

Maar wat betreft onze vrijheid, de democratie, de rechtsstaat, onze grondrechten, de mensenrechten, ons gelúk, tja, dan geldt steeds weer: de zorg über alles. Gommers en zijn handlangers willen alles opofferen voor dat ene grote doel; een nieuwe harde lockdown, moet er komen, want alleen de zorg telt.

Dit is gestoord. En eigenlijk is het gewoon misdadig – zeker als je bedenkt dat ditzelfde tuig ons maanden lang vertelde dat we hier “uit” zouden “komen” als we ons allemaal zouden laten “vaccineren.” Dan zou er eindelijk rust in de tent komen.

Leugens, leugens, leugens. Walgelijk.