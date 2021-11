Ebru Umar waarschuwt: ‘Mark en Hugo lachen ons uit, rellen geven ze de ammunitie die ze willen om ons te onderdrukken’

Ebru Umar is wakker. Heel wakker. Wakkerder dan wakker. En zoals we gewend zijn van deze heldin betekent dit dat ze geen blad voor de mond neemt. Op Twitter laat ze al langer geen spaan heel van het wanbeleid van het kabinet, maar nu is ze wel héél duidelijk: ze heeft terecht geconcludeerd dat het geen “dommigheid” is van het kabinet, maar bewuste opzet. Het doel van het coronabeleid is om een totalitaire controlestaat op te richten. En dat betekent ook dat we deze fascistjes heel slim moeten bestrijden.

Zo! Ebru Umar is lekker fanatiek aan het twitteren geslagen over de fascistische natuur van het gajes dat ons regeert. En ja, ze doet dat op de voor haar gebruikelijke manier: direct en in-your-face.

“Het zal me niet in dank worden afgenomen,” schrijft ze, “maar we worden uitgelachen door onze regering. Wij, osm, luisteren braaf en tekenen bij het kruisje. Mopperen thuis en op Twitter en alles blijft zoals het was. Het ‘tuig’ eist na maanden wanbeleid en leugens boter bij de vis. Tja.”

Met andere woorden, deze walgelijke sujetten vinden onze manier van “verzet” ronduit hilarisch. Wij mopperen… en dat is het dan.

Ebru Umar: Rellen werkt averrechts

Nou ja, met een kleine uitzondering. Er zijn wat mensen die besloten hebben de afgelopen dagen om niet alleen te demonstreren, maar ook om te réllen. En dat is een domme, domme fout, aldus Ebru.

“Het allerergste is dat door alle rellen Mark, Hugo en Grap alle ammunitie hebben om te doen wat ze willen doen: ons onderdrukken,” legt ze uit. “En wij zullen zwijgend en zuchtend meegaan in hun wanbeleid wat niets oplost.”

Het lost natuurlijk niets op, omdat het doel helemaal niet is om iets op te lossen. Het grote doel is een totalitaire controlestaat op te richten. En dat gaat de Haagse fascistjes prima af.

Ze hebben niet het beste met ons voor

“Onze fout is geloven dat onze regering het beste met ons voor heeft,” schrijft Ebru vervolgens helemaal terecht. “Tegen beter weten in willen we geloven dat Mark, Hugo en Ferd ons gaan redden en beschermen. Stockholmsyndroom, prisoner’s dilemma.”

Dat is inderdaad iets wat je veel ziet. Mensen kunnen het zich niet voorstellen dat Rutte, De Jonge en dat andere gajes gewoon niet het beste met ons voor hebben. Maar toch is het zo. Want alleen dát kan het wanbeleid van de afgelopen anderhalf jaar verklaren. Niemand is zo dóm om niet te begrijpen dat er geïnvesteerd moet worden in de zorg. Niemand is zo achterlijk om niet te begrijpen dat 2G niet werkt. Niemand is te mongolide om te bevatten dat ventilatie belangrijk is. En ga zo maar door en door en door.

“Domheid” en “incompetentie” verklaren het wanbeleid van het kabinet al heel lang niet meer. Alleen kwade opzet doet dat.

Wie redt ons?

Natuurlijk willen we dan weten wie ons kunnen redden? Is er dan helemaal niemand?

Ebru heeft wat dat betreft bepaald geen positieve afsluiter. “De verandering cq vrijheid komt niet door OSM of onze regering – door wie dan wél, is de grote vraag. Misschien wel nooit meer,” concludeert zij namelijk.

De enigen die ons kunnen redden zij wijzelf. Hoe? Burgerlijke ongehoorzaamheid, vreedzame demonstraties, en boycots van bedrijven die meegaan met het fascistische onderdrukkingssysteem van ‘Vadertje’ Staat.