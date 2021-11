Éric Zemmour heeft bekend gemaakt mee te doen aan de Franse presidentsverkiezingen

De rechtse polemist en voormalig journalist Éric Zemmour heeft zojuist officieel bekend gemaakt mee te gaan doen aan de Franse presidentsverkiezingen. Al enkele maanden stond Zemmour hoog in de peilingen, maar tot vandaag was hij officieel nog geen kandidaat. De beoogde koers is duidelijk: een strenger asielbeleid én Frankrijk weer op één.

Volgend jaar april mag Frankrijk naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Ditmaal voelt de zittende president Emmanuel Macron de hete adem van Éric Zemmour in zijn nek. Ondanks het feit dat Zemmour tot vandaag nog geen officiële kandidaat was, kon hij al rekenen op 15% van de stemmen in de peilingen. Wat een bizarre prestatie is voor iemand die nog geen kandidaat is én geen politieke partij achter zich heeft staan.

Maar zojuist heeft Zemmour aangekondigd officieel mee te gaan doen. De grote vraag is wat dit gaat doen met de peilingen.

Mes chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 30, 2021

Bij de vorige verkiezingen was Marine Le Pen de grote uitdager van Macron, maar de laatste maanden is zij afgegleden in de peilingen. Met de komst van Zemmour wordt het voor haar nog moeilijker om een gooi naar het presidentschap te doen. De laatste jaren is Le Pen een meer gematigde koers gaan varen, de harde oneliners van weleer zijn verdwenen. Daarentegen neemt Zemmour absoluut geen blad voor de mond.

Als het even kan wil de kersverse kandidaat zo snel mogelijk een migrantenstop én Frankrijk weer op plaats één zetten. De grote vraag is nu of Zemmour in staat is om genoeg kiezers te trekken om het tot de tweede ronde van de verkiezingen te schoppen. En dan is het, net als in 2017, de vraag of een anti-establishment-kandidaat genoeg steun krijgt van de overige kiezers. Eén ding is zeker: de politieke campagnes zullen op het scherpst van de snede worden gevoerd. Macron kan bergen met kritiek verwachten van de felle polemist.