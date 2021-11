Filmpje! Geert Wilders over criminele asielzoekers: ‘We zijn in Nederland knettergek geworden!’

Op zondag mocht Geert Wilders aanschuiven bij WNL Op Zondag om te praten over criminele asielzoekers. En dat was maar goed ook. Want de PVV-leider veegde op keiharde maar teréchte wijze de vloer aan met het wanstaltige immigratiebeleid van het kabinet. En dan met name met de impact die horden ‘asielzoekers’ hebben op kleine plaatsen als Ter Apel, waar ze worden ondergebracht. Zijn conclusie loog er niet om: “We zijn in Nederland knettergek geworden, wat we toelaten.”

Geert Wilders was afgelopen week in Ter Apel om daar met de bevolking te praten over het asielzoekerscentrum bij hun dorp. Toen de PVV-leider gisteren aanschoof bij WNL Op Zondag vroeg presentator Rick Nieman hem daar naar. En ja, natuurlijk nam hij hem dat kwalijk. Want Wilders had wel gesproken met gewóne burgers, maar hij had het centrum zelf niet bezocht. Sterker, hij had niet eens met de burgemeester gesproken! Foei, Geert!

“Bewust niet,” zei Wilders daarover. “Het halve dorp was trouwens uitgekomen voor mij. En dat waren echt niet allemaal PVV’ers, maar mensen die blij waren dat er een keer een politicus kwam uit Den Haag die niet naar het asielzoekerscentrum ging, en ook niet naar de burgemeester ging.”

Asielzoekers terroriseren Ter Apel

Maar, zei Nieman, wilde hij dan niet zien hoe dat centrum eruitziet? Nou nee, Geert Wilders daarop, “ik weet wel hoe zo’n asielzoekerscentrum er ongeveer uitziet. Ik wilde horen van de mensen in Ter Apel. Een dorpje met 9.000 mensen. Ze hebben bijna 2.500 asielzoekers. Het is bijna bezet gebied. Ik heb daar met gewone mensen [gesproken]. Ik ben daar in een huiskamer geweest, ik heb met ondernemers gesproken, ik heb een uur op straat rondgelopen. U wilt niet weten… Nederland weet niet wat er allemaal gebeurt.”

Want ja, er zijn serieuze dingen aan de hand in Ter Apel. Er komt een vrouw in een rolstoel naar me toe. Die zegt, ‘meneer Wilders, ik woon tegenover een supermarkt. Ik durf er niet naartoe te gaan, want die asielzoekers gooien mij uit mijn rolstoel.’ Dat is gewoon gebeurd. Ik heb een man gesproken die zei, ik rende achter een asielzoeker aan die gestolen had. En hij steekt me.’ Slagaderlijke bloeding. Heeft het ternauwernood overleefd.

Ook ondernemers vertelden Wilders dat het helemaal mis is in het dorp. “Van de plaatselijke supermarkt. Die zeiden, ‘ze komen bij ons stelen. En als één van mijn medewerkers daar dan iets van zegt, dan maken ze het keel-snij-door-beweging.’

De autoriteiten doen niets

En dan mogen ze al blij zijn als de politie komt, want er is geen politiebureau in Ter Apel, dat is gesloten. Als die politie dan komt dan krijgen die mensen een zogenaamd een zogenaamd ‘foei-gesprek.’ Ja, dat hoort u goed. Een foei-gesprek. Dat betekent dan dat ze een waarschuwing krijgen. [Vervolgens] worden ze teruggestuurd, en een dag erna staan ze er weer.”

“We zijn in Nederland knettergek geworden wat we allemaal toelaten, in Nederland, in Ter Apel. Ons land gaat naar de haaien op deze manier. Daar moeten we echt een einde aan maken.”

Natuurlijk heeft Wilders helemaal gelijk dat het wanstaltig is dat het kabinet dit soort criminele asielzoekers laat wegkomen met dergelijk wangedrag. En het allerergste? Het gaat de komende jaren alleen maar erger worden. Want het héle kabinet wil meer, meer, meer nepasielzoekers binnenlaten. Het liefst vandaag nog.