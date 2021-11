Filmpje! Gideon van Meijeren (FVD) bombardeert De Jonge en Rutte terug naar de Middeleeuwen: ‘Vóór motie van wantrouwen!’

Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft vandaag laten weten dat zijn partij voor de motie van wantrouwen tegen Rutte en De Jonge zal stemmen die ingediend is door Sylvana Simons. Dat was natuurlijk ook te verwachten van FVD. Maar de manier waarop Van Meijeren zijn stemverklaring uitlegde is werkelijk weer episch. Hij nam namelijk totaal geen blad voor de mond. In slechts anderhalve minuut tijd bombardeerde hij Rutte en De Jonge helemaal terug naar de Middeleeuwen.

Als er één Tweede Kamerlid dat totaal niet bang is voor de zittende macht dan is het Gideon van Meijeren. Deze jonge FVD’er zit nog maar een half jaar in het parlement, maar man, hij is werkelijk van niemand onder de indruk. Hij zegt wat hij denkt. En als het partijkartel daar een probleem mee heeft, het zij zo. Sterker nog, dat vindt hij eigenlijk alleen maar mooi omdat hij maar al te goed beseft dat het kartel het probleem is.

Ook vandaag leverde Van Meijeren weer een geweldige optreden af in de Kamer. Dat deed hij toen hij voor FVD een stemverklaring mocht geven wat betreft een motie van wantrouwen tegen minister De Jonge en premier Rutte. Die is ingediend door Sylvana Simons.

Wat niemand kan verbazen is dat FVD vóór de motie is. Maar, legde Van Meijeren uit, wel om héél andere reden dan gegeven door Simons. Dat is immers een coronagelovige die vindt dat het kabinet niet ver genoeg gaat; hoe minder vrijheden de burger overhoudt, hoe beter, vindt zij.

“Forum voor Democratie zal vanzelfsprekend voor de motie van wantrouwen… stemmen, maar dan wel om totaal andere redenen dan die mevrouw Simons in haar motie noemt. De reden dat wij Rutte en De Jonge niet meer vertrouwen is dat zij herhaaldelijk en aantoonbaar de Nederlandse bevolking hebben voorgelogen,” begon Van Meijeren.

“Zo hebben ze gelogen dat een vaccin ons uit de crisis zou helpen. Gelogen dat een vaccinatiegraad van 70 procent daarvoor voldoende zou zijn. Gelogen dat de vaccins alle tests en trials hebben doorstaan. Gelogen dat een QR-code wettelijk op de werkvloer onmogelijk gemaakt zou moeten worden. Gelogen dat vrijwillig vrijwillig is en niet stiekem alsnog verplicht. Gelogen dat er nooit voordelen zouden komen voor mensen die gevaccineerd zijn. Gelogen dat we nooit toegangstesten voor terrassen zouden krijgen.”

En hij was nog niet klaar met het opsommen van de vele leugens van het regime. “Gelogen dat mensen zich nooit gedwongen zouden voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn,” ging hij door. “Gelogen dat jongeren die voor de zomer de prik zouden halen een summer of love tegemoet zouden kunnen gaan. Gelogen dat alle maatregelen per 1 november zouden worden opgeheven. En vooral, gelogen – dat is de grootste leugen – dat dit beleid ook maar iets met volksgezondheid te maken heeft.”

Kijk en geniet:

Zoals ze in Amerika zouden zeggen: mic drop.