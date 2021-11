Filmpje! Jack van Gelder is kláár met Rutte en De Jonge: ‘Het is een schande!’

Langzaam maar zeker begint het tij te keren in Nederland. Steeds meer mensen zijn helemaal klaar met het Regime Rutte III. Eén van hen is Jack van Gelder. Want hoewel deze man coronamaatregelen eigenlijk de hele tijd gesteund heeft is hij nu woest op Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ze maken er, zei hij gisteren op tv, een ongelooflijke puinhoop van. “Het is een schande!”

Exact dit. Ze zouden als manager allemaal ontslagen zijn of als ondernemer failliet gaan. pic.twitter.com/eRzMUrXRih — Martijn Duizendstra (@martijn1k) November 12, 2021

Van Gelder is onder meer woest omdat het kabinet willens en wetens ziekenhuizen gesloten heeft terwijl bekend was dat de druk op de zorg onevenredig zou toenemen. “Er staat een Slootervaartziekenhuis,” zei hij woedend, “daarvan wil men nu geloof ik, ik noem maar wat, een museum ofzo van maken. Er staat gewoon een groot ziekenhuis. Dat hebben ze gesloten. Het is gewoon een schande,” aldus Van Gelder in HLF8, het programma van Johnny de Mol.

Een zakelijk team

Door al het wanbeleid van het kabinet en dus de coalitie heeft Van Gelder totaal geen vertrouwen meer in professionele politici. “We hebben met dit kabinet, wat volwassen mensen zijn die er al tien maanden niet uitkomen om met elkaar iets te kunnen doen, laat die nou dáár mee bezig zijn en lekker door freumelen en in Hilversum en Groningen gaan zitten,” aldus Van Gelder.

“Maar laat er dan een zakelijk team komen die zorgt dat het goed wordt opgezet.” Met “het” doelt hij dus op het coronabeleid. “Zodat je weet wat er gebeurt, dat je weet waar je aan toe bent, en niet alleen maar met steunpakketten moet zorgen dat de boel gered wordt, en stemmetjes winnen. Je moet het organiseren.”

“En in deze regering zitten geen mensen die kunnen organiseren. Als deze regering een bedrijf zou moeten leiden zou het a la minuut failliet zijn.”

De reactie daarop aan tafel? Iedereen begon te klappen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Trekken De Jonge en Rutte zich hier iets van aan? Natuurlijk niet. Die twee kleine dictatortjes doen wat ze willen… tót wij als burgers opstaan en er een einde aan máken.