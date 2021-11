Filmpje! Tisjeboyjay zet ‘coronavarianten’ te kakken: ‘Omicron? Dat klinkt als een wasmachine-merk!’

Net als zo ongeveer half Nederland – de andere helft is natuurlijk al lang en breed verloren met hun paniekerige gedoe – is Tisjeboyjay helemaal klaar met de coronagekte. En dus heeft hij een video gemaakt waarin hij gewoon even heel hard lacht om al die varianten die steeds voorbijkomen. Omicron, vraagt hij zich af. Is dat een merk van wasmachines? Dat kan toch geen serieus virus zijn? “Omicron!?”

In het filmpje speelt de artiest Tisjeboyjay een kaartspel met… zichzelf. “Heb jij voor mij in de categorie Grieks Alfabet de Delta?” “Nee, nee!” “Oh, heb je dan de Lambada, lambda, lambada, de alfa of de gamma?”

Nee, die ook niet. Hij heeft wel Praxis. Vervolgens vraagt hij de andere Tisjeboyjay zich af of de eerste Tisjeboyjay misschien “de Limburgse variant” heeft. “De Limburgse variant?” Bestaat die dan? Nou ja, nog niet. Maar dat is natuurlijk slechts “een kwestie van geduld.”

Ha.

Uiteindelijk komen de E484K voorbij, de Britse variant, en uiteindelijk natuurlijk ook Omicron. Dat is de variant waar nu zo huilerig over gedaan wordt terwijl Zuid-Afrika zegt dat de “variant” alleen maar “milde symptomen” heeft, en dat er dus geen reden voor paniek is.

“Hou op met die flauwekul!” roept hij vervolgens tegen zijn tweelingbroer. “Speel het spel. Omicron lijkt op het merk van een wasmachine. ‘Oh, heb je een Miele of heb je een Bosch? Nee ik heb een Omicron’. De combimagnetron van Omicron voor al uw braad-, bak en opwarmgemak. Kom nou!”

Het is natuurlijk lachwekkend, maar dit is inderdaad de “variant” waarvoor we onze vrijheden nu weer helemaal moeten opgeven, om uiteindelijk een nieuwe manier van leven in te luiden; een manier waarbij de staat almachtig is, privacy niet bestaat, en de menselijkheid ver te zoeken is.