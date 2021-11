Financiële onafhankelijkheid, een droom of een beperking?

Steeds meer jongeren raken bekend met de FIRE beweging. Deze beweging staat voor Financial Independence, Retire Early (financieel onafhankelijk en vroeg met pensioen) en focust zich op sparen en beleggen. Het doel van een leven als FIRE-aanhanger is om uiteindelijk eerder met pensioen te kunnen, door slimmer om te gaan met geld. Dit klinkt enorm Amerikaans en dat is het ook. De FIRE beweging is ontstaan in Amerika en Canada en vanuit daar over komen waaien naar Nederland, waar het al snel is opgepikt. Want zeg nou zelf, hoe aantrekkelijk klinkt het om – met alle onzekerheden die er tegenwoordig gelden – eerder dan de wettige pensioenleeftijd met pensioen te kunnen gaan?

Financieel onafhankelijk zijn

Financieel onafhankelijk zijn, wat houdt dit precies in? Heel simpel gezegd ben je financieel onafhankelijk wanneer jouw passieve inkomen groter is dan de vaste lasten die je maandelijks hebt. Dit passieve inkomen kan je bijvoorbeeld genereren uit het kopen van crypto zoals Bitcoin of Shiba Inu, door het kopen van onroerend goed of het beleggen in aandelen. Echter kan je alleen passief inkomen genereren wanneer je geld hebt dat je hiervoor kunt gebruiken, spaargeld. Hoe meer spaargeld je hebt, hoe meer je kunt beleggen. Dit raakt dan ook gelijk de ideologie van de FIRE beweging, zuinig en minimalistisch leven. Door namelijk zuinig te leven, hou je meer geld over om te beleggen en bereik je eerder het punt dat je financieel onafhankelijk bent en dus met pensioen kan.

De andere kant van de medaille

Veel sparen en zuinig leven. Vervroegd met pensioen kunnen klinkt misschien als een sprookje, maar om dit te bereiken moet je een heleboel laten. Op vakantie gaan, gezellig uit eten met een groep vrienden of cadeaus kopen voor Kerst zitten er allemaal niet meer in. Het kan dan ook een eenzaam bestaan zijn, wanneer je niemand om je heen hebt die volgens dezelfde regels leeft. Daarnaast is het ook niet zeker dat je bijvoorbeeld al met je 40ste met pensioen kunt, aangezien je een groot passief inkomen nodig hebt om daadwerkelijk financieel onafhankelijk te zijn. Hoeveel je grofweg nodig hebt, kan je uitrekenen door jouw jaarlijkse uitgaven maal 25 te doen. Wanneer je dit bedrag, uitgaande van een gemiddeld jaarlijks rendement van 4 procent, op een beleggersrekening hebt staan, zou je met pensioen kunnen. Echter is deze berekening wel uitgegaan van het Amerikaanse systeem en flink versimpeld, maar het geeft je een idee van het bedrag dat je nodig zou moeten hebben.

De meningen zijn verdeeld

Ondanks het feit dat al het bovenstaande wellicht redelijk ingewikkeld en beperkend klinkt, zijn er toch een hoop FIRE aanhangers die dit er lang en breed voor over hebben. Daarnaast zorgt de beweging er ook voor dat steeds meer jongeren zich bewust worden van het belang van sparen en de waarde van geld. Toch heeft het Nibud onlangs gewaarschuwd voor het gemak waarmee veel jongeren tegenwoordig starten met beleggen. Velen hebben namelijk geen financiële buffer voor het geval het mis gaat, wat tot hoge schulden kan leiden. Ben jij kamp FIRE of ga je liever voor zekerheid en blijf je netjes doorwerken tot aan jouw pensioenleeftijd?