Fleur Agema (PVV): ‘Die vaccins zijn niet heel erg goed’

In debat met Thierry Baudet (FVD) liet Fleur Agema (PVV) vandaag weten dat de werking van de coronavaccins haar tegenvalt. “Die vaccins zijn niet heel erg goed,” zei ze. Maar, voegde ze toe, ze wil er wel voor zorgen dat met name ouderen die bang zijn voor corona zo snel mogelijk een boostershot kunnen krijgen, opdat ze zich in ieder geval veilig kunnen voelen.

“Ik heb er kennis van genomen dat mevrouw Agema voorstander is van de boostershots,” zei Thierry Baudet vandaag in een commissievergadering van de Tweede Kamer. Dat zijn van die kleine debatten waarbij maar één afgevaardigde per partij is. “Hoe beoordeelt zij de risico’s op bijwerkingen van deze vaccinaties in het algemeen en van de boostershots in het bijzonder? Want het is dus bekend dat bij het tweede shot, daarbij heb je alweer veel meer bijwerking dan bij het eerste, en tot nu toe lijken de cijfers er ook op te wijzen dat je bij het derde shot nóg weer veel meer bijwerkingen heeft dan [bij] het tweede.”



Agema: vaccins zijn niet zo heel erg goed

Fleur Agema reageerde daarop. “Nou, ik vind dat er in het regeringsbeleid te weinig aandacht is voor de bijwerkingen van de coronavaccinaties…” Daarbij doelde ze, zij ze, zeker ook op myocarditis, wat een probleem met het hart veroorzaakt. Met name bij jongemannen, ging ze verder, lijkt dat toch wel een serieuze mogelijke bijwerking te zijn. “Dan vind ik dat de regering daar wel oog voor moet hebben en het ook mee moet nemen in het beleid,” aldus de PvV’er.

“Als ik zie dat het om de tegenstelling gaat tussen de mensen die zich niet willen laten vaccineren en de mensen die zich wel willen laten vaccineren, dan zie ik ook een tegenstelling dat die dertig procent die niet wil vaccineren ook vaak vindt dat die zeventig procent het ook niet moet doen. En die zeventig procent die het wel heeft gedaan, daarvan vinden weer een heleboel dat die dertig procent het ook moeten doen. Dus dat soort tegenstellingen, ja, daar heb ik het wel moeilijk mee. Ik vind dat het uiteindelijk een eigen afweging is. Ik ga geen boosters aanbieden aan mensen die dat niet wíllen. Maar ik zie wel in mijn inbox dat een ongelooflijke hoeveelheid 60-plussers en 70-plussers zitten te popelen om hem wel te nemen, om weer van die angst af te komen.”

“Want die vaccins zijn niet zo heel erg goed. Ze voorkomen transmissies niet. Er is een afnemende vaccin-effectiviteit. Daarom zien we die doorbraken. Maar ja, die mensen in mijn inbox willen niet tot die mensen behoren die straks, over twee of drie weken, op hun buik op de beademing liggen. Dus ik pleit hier voor het eigen inzicht en voor die eigen vrije keuze.

Baudet: bijwerkingen zijn serieus

Op zijn beurt zei Baudet na die opmerkingen van Agema dat het nu aan de politiek is om een eigen afweging te maken. Want, zei hij, dat mensen bang zijn is op zichzelf geen reden “om hen iets te geven dat per saldo [mogelijk] slecht is voor hun gezondheid. In Taiwan is uberhaupt al gestopt met Pfizer toedienen aan jongemannen. In Scandinavië wordt Moderna in de ban gedaan. AstraZeneca werd eerder zelfs al in Nederland ook in de ban gedaan voor bepaalde groepen.”

Vervolgens legde hij uit dat zijn inziens de bijwerkingen echt serieus zijn. “Elk weekend valt er een voetballer om,” aldus Baudet. “Dat had je vroeger niet. Dat komt doordat die nanodeeltjes in die vaccinatie, die zorgen voor bloedstollingen aan de ene kant, en ongecontroleerde bloedingen aan de andere kant. Dus dat verstoort het bloedstollingsmechanisme in je lijf. Dat spike-eiwit kan op lange termijn ook het coronavirus versterken. Dat noem je antibody-dependent-enhancement […] waardoor die vaccinatie op termijn een ziekte kan verergeren. Neemt mevrouw Agema daar kennis van? Hoe beoordeelt zij die risico’s? Haar antwoord gaat nu over, ‘er zijn mensen bang in de samenleving.’ Dat onderken ik. Maar mijn analyse is: die mensen zijn bang gemaakt voor een virus dat nauwelijks gevaarlijk voor ze is.”

Agema: vaccins raken uitgewerkt

Agema reageerde vervolgens door een papiertje met data voor zich te houden “zoals die is.” Er zitten, zei ze, geen allerlei creatieve rekensommetjes achter. En wat je daar ziet, zei ze, is dat het aantal ziekenhuisopnames razendsnel toeneemt, en dan met name voor mensen ouder dan zestig jaar. “Dit zijn die doorbraakinfecties. Die vaccins zijn niet zo heel goed in het tegengaan van transmissie, maar ze raken ook op enig moment uitgewerkt. Dus dit is waar die mensen bang voor zijn en waarom ze die booster willen hebben. Dat is geen irreële angst. Dat is geen fobie. Dat is wat er echt gebeurt. Kijk, die piek loopt al bijna net zo hoog op als voor de vaccinatie[drive]. Dus mensen zeggen, ‘ik wil gewoon die derde prik hebben nu. En ik wil lekker mijn leven leven, ik ben gepensioneerd en wil lekker een kaartje leggen met mijn vrienden, en ik wil niet bang zijn dat ik over een paar weken aan de beademing lig op mijn buik.’ Ja, dus dat is hun vrije keuze om dan ook de risico’s mee te nemen.”

Ze herhaalde dat ze daarop dat ze vindt dat er vanuit de overheid meer openheid moet komen over bijwerkingen.

Op dat moment onderbrak de commissievoorzitter Agema en zei ze dat dit “een rond antwoord” was en dat ze graag wilde dat de PVV’er verder ging met haar inbreng, in plaats van antwoord te geven op de vragen van Baudet.

