Formatie ‘zit in laatste fase’: mogelijk volgende week een concept-regeerakkoord

Er lijkt zowaar een eind te komen aan de oeverloze formatie. Na meer dan 250 dagen formeren lijkt er een einde te komen aan de formatieonderhandelingen tussen de partijen van het demissionaire kabinet Rutte III. We stevenen af op een voortzetting van het vorige kabinet, er ligt alleen nog één probleem op tafel: het prijskaartje van alle wensen van de formerende partij is torenhoog.

De formatie duurt al meer dan acht maanden, maar het einde lijkt in zicht! Niet geheel verrassend krijgen we een voortzetting van het oude kabinet; wat het des te knapper maakt dat men daar meer dan 250 dagen voor nodig had. De Telegraaf meldt dat Haagse bronnen hebben medegedeeld dat we volgende week een concept-regeerakkoord kunnen verwachten.

De formatie zit dus in een cruciale week, want er moeten nog de nodige puntjes op de i worden gezet. Het prijskaartje van de partijwensen zou namelijk torenhoog zijn. Om (flink) wat water bij de wijn te doen hebben de formerende partijen hun wensen op tafel gelegd. Alleen komen deze plannen met een nogal flink prijskaartje.

De komende dagen gaat men kijken hoe al deze wensen wél financieel in een reëel plan passen. Haagse bronnen melden dat men gaat kijken of de kosten kunnen worden gedrukt of dat de lasten, zoals zo vaak, moeten worden verhoogd. Dus u kunt zich nu alvast klaarmaken voor een nieuw jaar met opnieuw een lastenverzwaring…

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het werd wel eens tijd dat de impasse van de formatie werd doorbroken. Het is alleen haast niet aan het buitenland, en binnenland wat dat betreft, uit de leggen dat het oude kabinet bijna een jaar nodig had om in dezelfde formatie door te regeren. Wat dat betreft weet Nederland zich weer goed voor schut te zetten. Maar met de beperkte informatie die nu naar buiten sijpelt kan de burger alvast zijn portemonnee trekken. De belastingen zullen hoogstwaarschijnlijk weer gaan stijgen.