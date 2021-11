Foto’s: tienduizenden mensen op het Malieveld in verzet tegen het misdadige coronabeleid

Gisteren was er weer een geweldige demonstratie tegen het misdadige coronabeleid van het Regime Rutte III. Zoals iedereen weet vond het plaats op het Malieveld in Den Haag. Dit onder het motto: dat is waar de politici werken, misschien dat ze ons dan wel serieus nemen. Hier zijn foto’s van het spektakel. Want ja, het was een groots succes. Letterlijk tienduizenden mensen kwamen af op de demonstratie.

Natuurlijk zeggen dit soort beelden heel veel: Thierry Baudet die een menigte toespreekt. Volgens de NOS waren er ongeveer 20.000 mensen bij. Aangezien de staatsomroep er een handje van heeft het aantal coronademonstranten te onderschatten (je verwacht het niet) zullen dat er ongetwijfeld meer zijn geweest. Maar toch. Als zélfs de NOS het over tienduizenden heeft weet je dat het een succes was.

Vlammend betoog van #FVD-leider @thierrybaudet op het #Malieveld. NU moeten wij de #coronapas verwerpen, anders komen wij er NOOIT meer van af. Doe NIET mee met de #apartheidspas. Blijf met ons strijden voor de #vrijheid. pic.twitter.com/KDaB8L8cwN — Martin Bos 🦉 (@Bos_M) November 7, 2021

Thousands have taken to the streets against vaccine passports and COVID tyranny in striking protest today in The Hague, Netherlands.pic.twitter.com/ky78oejENm — Michael P Senger (@MichaelPSenger) November 7, 2021

Natuurlijk was De Dagelijkse Standaard er ook bij. Onze fotograaf heeft speciaal voor onze lezers een schitterend fotoverslag gemaakt. Dit zie je natuurlijk niet bij andere media. Maar wél bij ons. Want anders dan die andere media zijn wij wél eerlijk over dit soort protesten; wij zijn er wél bij, en wij vinden dat ze wél aandacht verdienen.

Alle foto’s in dit verslag zijn natuurlijk copyright De Dagelijkse Standaard.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!