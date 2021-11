Fractieleider PVV Rotterdam boos op Geert Wilders: ‘Triest dat mensen zo eenzijdig framen!’

Maurice Meeuwissen in fractieleider van de PVV in Rotterdam. Dat is hij al járen. Als zodanig is hij op lokaal niveau dan dus ook één van de bekendste én meest invloedrijke PVV’ers in het land. Tot nu toe stond hij publiekelijk altijd volledig achter Geert Wilders. Maar opeens keert hij zich toch tegen zijn eigen leider. Want toen die tweette dat het vooral “Marokkanen” waren die vorig week aan het rellen waren in Rotterdam reageerde Meeuwissen publiekelijk furieus. “Triest dat mensen zo eenzijdig framen,” was zijn reactie. Au!

Een week geleden reageerde Geert Wilders hard en krachtig op de rellen in Rotterdam. Hij veroordeelde ze zonder meer en liet weten dat de relschoppers in zijn ogen vooral Marokkaanse Nederlanders waren. Of, zoals hij ze noemt: Marokkanen.

PVV Rotterdam woest

Interessant genoeg werd daar niet alleen boos op gereageerd door linkse Deugers, maar ook door de leider van de PVV in Rotterdam. Maurice Meeuwissen heeft blijkbaar een weekje gewacht met antwoorden, maar nu is het dan toch zover. En dan gaat hij er ook meteen hard in.

Exact een week geleden was ik op de #Coolsingel en zag ik de #2G demonstratie ontaarden in een vreselijk slagveld. Met eigen ogen zag ik dat het tuig bestond uit alle lagen van de bevolking met alle mogelijke achtergronden. Triest dat mensen dit soort tuig ‘éénzijdig framen’.👇 https://t.co/PkbObNnqFN — Maurice Meeuwissen (@MeeuwissenNL) November 26, 2021

“Exact een week geleden was ik op de Coolsingel en zag ik de 2G-demonstratie ontaarden in een vreselijk slagveld,” aldus Meeuwissen. “Met eigen ogen zag ik dat het tuig bestond uit alle lagen van de bevolking met alle mogelijke achtergronden.”

Dat is natuurlijk al opmerkelijk genoeg in PVV-kringen. Maar oké, het zou niet voor al te veel problemen moeten zorgen. Het is immers feitelijk juist. En de toon van dat deel van de tweet is vooral feitelijk van aard.

Maar Meeuwissen was nog niet klaar. Want hij voegde er een zin aan toe die een heel duidelijke negatieve lading aan zijn tweet geeft. “Triest dat mensen dit soort tuig eenzijdig framen.”

Hele grote oeps

Oeps.

En ja, in PVV-kringen is dat toch wel wat. Bij FVD en sommige andere partijen mag er publiekelijk gedebatteerd worden met elkaar. Maar bij de PVV komt dat zelden tot nooit voor. Zeker niet als die kritiek ook nog eens gepaard gaat met zo’n laatste zin, waarin Meeuwissen een tweet (en strategie, natuurlijk) van Wilders gewoon keihard “triest” noemt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Je vraagt je af wat dit zegt over de PVV en de aspiraties van die partij in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Is er daar intern wat onrust omdat Meeuwissen bijvoorbeeld denkt dat hij mogelijk vervangen wordt? Is er iets anders aan de hand? Of vond hij het gewoon zo misplaatst wat Wilders’ aangaf dat het geweld van Marokkanen kwam, dat hij het gevoel had dat hij er iets van moest zeggen, zeker omdat Rotterdammers ook weten waar het geweld vandaan kwam?