Burgemeester Aboutaleb wil spoedwet om live rellen verslaan via social media te verbieden

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb wil live rellen verslaan via social media met een spoedwet gaan verbieden. Dit om te voorkomen dat relschoppers elkaar gaan ophitsen en weten waar ze naartoe moeten gaan voor de ‘actie’. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) roept Aboutaleb om professionele journalisten uitdrukkelijk buiten dit noodbevel te houden zodat zij ongehinderd hun werk kunnen blijven doen.

Aboutaleb begeeft zich met het voorstel voor deze spoedwet (opnieuw) op glad ijs. Het is volkomen logisch dat relschoppers elkaar opzoeken en social media gebruiken om te achterhalen waar de meeste actie is. Dat vergroot het aantal relschoppers in een mum van tijd, waardoor de politie binnen de kortste keren te maken heeft met nog veel grotere groepen. Aboutaleb maakt het onderscheid tussen journalisten, die verslag doen, en relschoppers die zich voordoen als journalist. Dat laatste valt wat hem betreft onder opruiing.

Maar de NVJ, die Aboutaleb’s standpunt volledig zegt te begrijpen, wijst op een belangrijk punt. Ze benadrukken dat een dergelijke maatregel echter nooit “de onafhankelijke verslaggeving ten behoeve van het publiek in de weg mag staan, ongeacht de vorm die de journalist daarvoor verkiest”, melden zij via Villamedia.

Nou zal Aboutaleb dat punt ook wel begrijpen, maar dat lost het dilemma niet op. De politie zal op zo’n moment behoorlijk moeite hebben om journalist en ‘opruiende nep-journalist’ van elkaar te onderscheiden. Even met je Landelijke Politieperskaart zwaaien is middenin zo’n oorlogsgebied een behoorlijke gok. En als de echte journalisten live verslag doen, dan hoeven potentiële relschoppers alleen maar de televisie aan te zetten. En anders is er altijd nog wel social media, waar maar een paar mensen hoeven te roepen: ‘ze zijn nu op dat en dat plein’. De relschoppers weten dan al genoeg.

Aboutaleb doet echt zijn best en durft ook behoorlijk hard in te grijpen, maar met deze spoedwet schiet hij zijn doel voorbij. Zo’n maatregel gaat relschoppers echt niet tegenhouden en bedreigt eigenlijk alleen de onafhankelijke journalistiek.