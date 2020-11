Aboutaleb uit kritiek op hypocriete kabinet: ‘Ze wilden Black Friday niet verbieden

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad vroegen het kabinet om een verbod op Black Friday. Het kabinet weigerde dit en legden volgens Rotterdamse burgemeester Aboutaleb de verantwoordelijkheid neer bij de burgemeesters.

Aboutaleb snijdt een belangrijk probleem aan bij dit kabinet, namelijk de angst voor verantwoordelijkheid. Bij iedere maatregel moet zij eerst onderzocht hebben of er wel voldoende draagvlak is onder de bevolking en zodra die maatregelen niet uitpakken zoals zij hadden verwacht, dan mogen de burgemeesters de klappen vangen door wél op te treden. Echt ontzettend zwak.

Het moet voor veel horeca-ondernemers toch ook niet te verkroppen zijn dat er complete mensenmassa’s de winkels platlopen, terwijl zij zich in allerlei bochten moeten wringen om nog een beetje omzet te kunnen creëren? En zelfs dan lopen ze nog het risico op een flinke boete!

Die burgemeesters voelen de bui ook wel hangen als zij onafhankelijk van elkaar extra maatregelen gaan introduceren om de boel nog een beetje te beteugelen. Zij krijgen dan een stortvloed aan kritiek over zich heen van zowel de ondernemer als de consument. Natuurlijk was het dan beter geweest als het kabinet gewoon de knoop had doorgehakt. Dat hadden ze ook moeten doen, want al hun coronaregels zijn er juist op gericht om zoveel mogelijk contactmomenten te voorkomen. Dat wordt met zo’n Black Friday compleet tenietgedaan.

En dan zul je straks zien dat ‘we’ ons met z’n allen hebben misdragen en ‘we’ ons diep moeten schamen, puur en alleen omdat de coronacijfers weer de pan uitrijzen. Als je een gefrustreerde bevolking nog verder in de gordijnen wil jagen dan moet je vooral zoiets doen. En ik zie het ze straks nog doen ook terwijl oud en nieuw eraan komt. Volgens mij gaat dit straks echt gruwelijk mis, want die frustratie zal worden gekanaliseerd via vandalisme met vuurwerk, waar ook agenten en hulpverleners de dupe van zullen worden.