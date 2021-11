FVD veegt de vloer aan met paniekzaaiende Duitse minister: ‘Aan het eind van de winter zijn mensen gevaccineerd, hersteld óf dood!’

Forum voor Democratie vindt het niet kunnen dat de Duitse minister van Volksgezondheid bewust paniek zaait. Want deze gestoorde gek beweert dat er aan het einde van de winter maar drie soorten Duitsers zullen overblijven: gevaccineerde Duitsers, herstelde Duitsers en… dóde Duitsers. Want een mongool

Wat er nu in Duitsland gebeurt is ongekend. Nou ja, dat is niet waar. We kennen dit soort beelden natuurlijk al heel lang. Alleen dan van zo’n 80/90 jaar geleden. Want die minister van “Volksgezondheid” aldaar, Jens Spahn, doet zijn best om mensen via overheidspropaganda zover te krijgen te doen wat de regering wil. Zijn favoriete middel? Mensen zoveel mogelijk angst aanjagen.

Want, zegt hij nu, “Duitsers zullen tegen het einde van de winter waarschijnlijk gevaccineerd, hersteld of dood zijn.” Andere smaken zullen er volgens hem niet zijn. Of je overleeft corona, of je laat je inenten of je bent hartstikke dood. Maar als je niet gevaccineerd bent moet je er aan gaan geloven, deze winter. Er is geen ontkomen aan! Iedereen (zonder vaccin) krijgt corona!

Forum voor Democratie pakt Spahn aan

Ons eigen Forum voor Democratie vindt dit natuurlijk volstrekt bezopen uitspraken van een man die zijn volk juist tot kalmte zou moeten aanmanen.

“De Duitse minister van Volksgezondheid’ zet de 2G-samenleving in een stroomversnelling,” schrijft de partij op Twitter. “Wie in december niet gevaccineerd of genezen is, zal waarschijnlijk dood zijn, kondigt hij aan. Dat terwijl de IFR minder dan een halve procent is. Is dit bangmakerij, of een dreigement?”

Gekkigheid

En ja, dat is een goede vraag. Want welke cijfers je ook bekijkt, de IFR (het sterftecijfer) van corona is inderdaad (veel) lager dan 0,5%. Als je de mogelijkheden dan beperkt tot die gegeven door Spahn ben je ongelooflijk oneerlijk bezig. Er is maar één verklaring mogelijk voor dat soort ranzige uitspraken: hij probeert mensen bewust angst aan te jagen. Dit ongetwijfeld in de hoop dat ze het ‘vaccin’ dan alsnog nemen én dat ze akkoord gaan met nieuwe extreem vergaande maatregelen.

Deze Duitse minister moet zich kapotschamen. Maar ja, dat de coronafascistische elites dat soort gevoelens niet eens kénnen weten we nu al langer.