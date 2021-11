Geert Wilders geeft “slapjanus” Grapperhaus verbale oorvijg: ‘Zo winnen de criminelen altijd’

PVV-leider Geert Wilders hekelt de uitspraken van “slapjanussen” Ferdinand Grapperhaus en politiehoofdcommissaris Rotterdam Fred Westerbeke. Beide heren wijten het explosieve en sloopzuchtige gedrag van relschoppers aan het gebrek aan perspectief bij jongeren. Wilders vindt dit een schandelijke uitspraak, liever ziet hij dat beide heren pleiten voor een strenger lik-op-stukbeleid.

Het justitiële vertroetelbeleid van demissionair minister Ferdinand Grapperhaus komt de keel uit bij de PVV-voorman. Terwijl ambulancebroeders hun leven niet zeker zijn bij escalerende demonstraties en baat hebben bij een krachtig optreden vanuit de politiek en politie moeten zij het doen met een slap excuus van de CDA-minister.

Geert Wilders vindt het grote flauwekul dat men in Den Haag serieus denkt dat het ‘gebrek aan toekomstperspectief bij jongeren’ de oorzaak is van de geweldsexplosie in ons land. Volgens Wilders is de oorzaak juist het slappe optreden van lieden zoals Grapperhaus. “Zo winnen de criminelen altijd”, aldus de PVV’er in een sneer richting het te softe beleid van het kabinet.

We worden bestuurd door slapjanussen. Zoals Minister Grapperhaus en hoofdcommissaris Westerbeke uit Rotterdam die denken dat crimineel tuig politieauto’s in de fik steken en onze brandweer aanvallen omdat ze te weinig perspectief hebben. Zo winnen de criminelen altijd. pic.twitter.com/qq4rDuuoAr — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 24, 2021

Wilders hekelt terecht de slappe houding van de Haagse bestuurders. Niemand heeft er wat aan als Grapperhaus als amateur-socioloog gaat tobben over kansenongelijkheid. Het feit blijft dat het onacceptabel is dat ambulancepersoneel of brandweerlieden fysiek worden belaagd door relschoppers. Zowel de politiek als de politie dient krachtig op te treden om een signaal af te geven: de relschoppers zijn niet de baas op de Nederlandse straten.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is dan ook meer dan terecht dat Wilders de minister en de Rotterdamse hoofdcommissaris bekritiseert. Zij kunnen beter hun aandacht inzetten op een goed preventiebeleid dan deugpuntjes scoren via een mediaoptreden. Wilders benadrukt terecht dat je criminelen en relschoppers geen centimeter ruimte moet geven, helaas lijkt het kabinet het tegenovergestelde te doen door te tobben over het ‘gebrek aan perspectief’. Ze moeten niet zoeken naar excuses, maar gewoon kordaat optreden.