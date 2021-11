Geert Wilders is kláár met Vera Bergkamp: ‘Hou op met het eeuwige gezeur over de vorm’

Geert Wilders heeft zijn buik he-le-maal vol van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Die wil namelijk een “gesprek” hebben met de diverse fracties in de Kamer om met elkaar te “overleggen” over “omgangsvormen in het debat.” Dit omdat FVD’ers soms terugslaan als ze tot op het bot beledigd worden door het partijkartel. “Hou op met het eeuwige gezeur over de vorm” reageert Wilders daarop. “Het gaat om de inhoud en coalitie!”

Eerder vandaag berichtten wij al dat het mediakartel én het partijkartel (feitelijk is het één en hetzelfde kartel) Forum voor Democratie de Totale Oorlog verklaard hebben. Ze klagen en zeuren dat Pepijn van Houwelingen en Gideon van Meijeren van zich afbijten als ze worden aangevallen. En ze hebben het zelfs over de mogelijkheid om FVD bij wet te verbieden.

In het ‘beste’ geval willen ze dat de partij de les gelezen wordt over wat er wel en niet gezegd mag worden in de Tweede Kamer. Want oppositie voeren mag natuurlijk alleen op een door het kartel goedgekeurde wijze. Als je dat ánders doet moet je je aanpassen. Of anders.

Geert Wilders serveert Vera Bergkamp af

Daartoe wil voorzitter Vera Bergkamp (van D66 natuurlijk) het “gesprek” aangaan met de verschillende fracties. Dan kan zij ze even vertellen wat ze wel en niet mogen zeggen en wanneer. Bijvoorbeeld: D66-Kamerleden mogen FVD’ers best wegzetten als antisemitische nazi’s en samenzweringswappies. Maar als die FVD’ers dan iets onvriendelijks terugzeggen, tja, dat kan niet. Want dat vindt mevrouw Bergkamp dan “niet netjes.”

Helaas voor de Kamervoorzitter is er alvast één fractieleider die heeft laten weten helemaal geen behoefte te hebben aan zo’n gesprek. Het gaat natuurlijk om Geert Wilders.

De PVV-leider pakt Bergkamp lekker aan op Twitter. “Hou op Vera Bergkamp met het eeuwige gezeur over de vorm,” schrijft Wilders. “Het gaat om de inhoud,” aldus de PVV’er. “[E]n de coalitie en je eigen miezerige partijtje D66 maken Nederland helemaal kapot met hun open grenzen en lockdowns. Laten we het daar over hebben!”

Hou op @Vera_Bergkamp met het eeuwige gezeur over de vorm. Het gaat om de inhoud en de coalitie en je eigen miezerige partijtje D66 maken Nederland helemaal kapot met hun open grenzen en lockdowns. Laten we het daar over hebben! https://t.co/aE2iY5Zb7f — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 18, 2021

En weet je wat nou zo gek is? Blijkbaar vindt diezelfde Bergkamp het geen enkel probleem dat PvdA-Kamerleden keihard zitten te schreeuwen als Kamerleden van andere partijen een paar vragen stellen. Zoals hier, met Attje Kuiken van de PvdA die gilt en roept en zwaait en zich als een hooligan gedraagt terwijl DENK’er Tunahan Kuzu met wat ongemakkelijke feiten komt aanzetten voor de minister (die toch echt niet van PvdA-huize is, en waarvan je normaal toch niet zou verwachten dat een PvdA’er zo reageert. Het lijkt verdomme wel één kartel he?):

Als iets irritanter is dan bewindspersonen die op hun mobiele telefoon zitten, dan is dat wel dat collega’s achter je rug zitten te schreeuwen. #coronadebat pic.twitter.com/5fmFt1WjWj — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 16, 2021

De hypocrisie stínkt.