Media en partijkartel verklaren FVD de Totale Oorlog: ‘Verbieden!’

In de Tweede Kamer én de mainstream media is de aanval op Forum voor Democratie (FVD) nu écht ingezet. Het debat wordt aangezwengeld over de vraag: wanneer kan een politieke partij verboden worden? Dat dit moment zou komen komt voor niemand als een verrassing. Want dit is natuurlijk hoe het kartel échte oppositie altijd behandeld heeft.

De Telegraaf bericht dat Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp een “gesprek” wil met “fracties over omgangsvormen in het debat.” Want och gossie, al die mensen maken zich vreselijk druk om uitspraken van Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen onlangs. Heel gek, maar daarbij wordt natuurlijk vergeten dat er éérst (en steevast!) vreselijke beledigingen aan het adres van die heren gedaan werd.

Toen Van Houwelingen tegen Sjoerd Sjoerdsma zei dat er “tribunalen” zouden komen was die éérst zelf tot op het bot beledigd. Hij zou de titel “Kamerlid” niet waardig zijn, en zelfs geen “man” zijn. Ook wordt FVD steevast weggezet als antisemitische halve nazi’s. Dat mag allemaal. Maar als FVD’ers dan een keer hard terugslaan is het land te klein. Dan moet er met elkaar “gesproken” worden. Het is zo doorzichtig, zo transparant, dat je er bijna om moet lachen.

Maar let wel: bijna.

Leugens, allemaal leugens

Natuurlijk staat het partijkartel hier niet alleen in. Gisteren bij Op1 kwam Gundogan langs van Volt om daar te vertellen dat FVD’er Gideon van Meijeren positief had gereageerd toen zij iets gezegd had over dat ze bedreigingen had ontvangen.

Maar dat was een leugen. Want Van Meijeren was daar helemaal niet blij mee. Het enige wat ze zei in het debat voordat Van Meijeren reageerde is dat ze boze “shit” krijgt van FVD-kiezers. Dat is het. Van Meijeren zei daarop dat hij blij is dat zijn achterban zich roert. Daarna zei Kuzu dat Gundogan dreigmails had gehad. Maar dat wist Van Meijeren dus niet.

Vervolgens draaide Op1 de uitlatingen in het debat om. Opeens werd het zo gemonteerd dat Kuzu éérst met Gundogan sprak over bedreigingen, en dat Van Meijeren meteen daarna zei daar trots op te zijn. Zoals het FVD-Kamerlid uitlegt is dat ronduit leugenachtig.

2/2 Pas DAARNA sprak @tunahankuzu over vermeende bedreigingen, waar mij niets van bekend is. Bij Op1 hebben ze het fragment zo geknipt en geplakt, dat het LIJKT alsof Kuzu eerst reageerde en ik vervolgens mijn steun uitsprak voor zogenaamde bedreigingen.#fakenews #saneerdeNPO pic.twitter.com/gbBicE9Axd — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) November 17, 2021

“Verbied FVD!”

Ondertussen zijn alle Deugmensen online een actie gestart om Forum verboden te krijgen. De voorzitter van D66 in Rijswijk, bijvoorbeeld, stelt dat het OM een zaak moet starten om de partij te verbieden. Daarbij verkracht hij uitspraken van filosoof Karl Popper om zijn wens kracht bij te zetten:

.@Het_OM moet m.i. zaak starten om #FVD te verbieden

“Als we ongelimiteerd tolerant zijn, …, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens te gronde gaan, en met hem de tolerantie." (Popper) — constantijn dolmans (@cdolmans) November 17, 2021

Totaal geschift, natuurlijk. FVD is weliswaar principieel tegen het coronabeleid en wil ook dat mensen luidkeels van zich laten horen. Maar de partij is volledig en tot op het bot vreedzaam. Er is geen sprake van “intolerantie” bij FVD… maar juist wél bij het kartel. Het bewijst maar weer eens dat zíj́ het zijn die ronduit fascistisch zijn.

Maar vergis je niet. Dit is de opmaat tot een politieke totale oorlog van het kartel – zowel in de media als in de politiek – tegen FVD. Ze hebben de partij niet kapot kunnen maken met allerlei haatpropaganda. Daarom gaan ze het nu op een andere manier proberen. Doodeng.