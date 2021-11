Pepijn van Houwelingen (FVD) in fel debat met D66’er Sjoerd Sjoerdsma: ‘Er komen tribunalen’

Het was vandaag wel een dagje in de Tweede Kamer. Er was een plenair debat over buitenlandse zaken. FVD’er Pepijn van Houwelingen wilde dat haatbaard Sjoerd Sjoerdsma van D66 de minister opdracht zou geven Letland aan te spreken op het walgelijke antidemocratische gedrag van het uitzetten van ongevaccineerde parlementariërs. In plaats van daar rustig antwoord op te geven ging Sjoerdsma helemaal los op Van Houwelingen. “Wees eens een man!” zei hij onder meer beledigend. Uiteindelijk werd Van Houwelingen op zíj́n beurt boos en liet hij Sjoerdsma weten: “Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen.”

In debat over buitenlandse zaken wilde Pepijn van Houwelingen (FVD) van Sjoerd Sjoerdsma (D66) weten of die de minister opdracht wilde geven Letland aan te pakken. Dat land heeft ongevaccineerde parlementariërs namelijk niet alleen uit het parlement gezet, maar hun loon ook nog eens bevroren. Ze mogen er niet in. Ze mogen niet stemmen. Ze mogen niet meedebatteren. En ze krijgen dus ook niet betaald. Omdat ze niet gevaccineerd zijn. Het is wanstaltig.



Sjoerdsma laat zijn ware aard zien

Je zou denken dat Sjoerdsma daar direct antwoord op kan geven door te stellen dat hij dat inderdaad natuurlijk zal doen. Want D66 vindt democratie heel belangrijk, enzo. Maar nee. In plaats daarvan ging Sjoerdsma los op FVD en dan met name op Van Houwelingen. Want zijn fractievoorzitter Thierry Baudet had onplezierige uitspraken gedaan over Hugo de Jonge en/of de jodenvervolging. Of Van Houwelingen die even wilde terugnemen of er afstand van wilde nemen, tenminste. Natuurlijk was Van Houwelingen daar niet van onder de indruk. “Geef nou eens antwoord op mijn vraag!” eiste hij.

Daarop liet Sjoerdsma zien wat voor man hij écht is. Want hij probeerde Van Houwelingen toen te vernederen. Niet als politicus, maar als méns. “Wees eens een man,” zei hij onder meer out of the blue. Vervolgens daagde hij Van Houwelingen uit om de uitspraken van Baudet te bevestigen. “Hij staat hier een beetje bedremmeld mij te beschuldigen dat ik geen antwoord heb gegeven. Maar ik heb hem antwoord gegeven. Wat er in Letland is gebeurd kan niet en als de minister […] daar iets van wil zeggen, hij heeft mijn steun. Maar nu ú, meneer Van Houwelingen! U. Want het gaat hier over de waardigheid van het parlement, de waardigheid van onze democratie. En ik wil van u weten: staat u achter die verachtelijke uitspraken van de heer Baudet of niet en neemt u die terug?!”

Vergelijkingen

“Ik zal deze clown een antwoord geven,” zei Van Houwelingen daarop. “U bent dus heel erg ontevreden met vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Oké. Met welke periode mogen we úw misdaden, uw misdaden hier, dan wel vergelijken?”

“Deze periode is niet gemakkelijk te vergelijken met een andere periode,” aldus Sjoerdsma op de zijn typische arrogante en boze manier. Toen bazelde hij weer wat over hoe vreselijk het is allemaal, over dat Van Houwelingen een roman zou hebben geschreven onder pseudoniem waarin hij Hitler zou hebben verheerlijkt, “dan kan je hier gaan staan en mij een vraag stellen. Maar ik vraag het aan u, als u niet het lef hebt om die woorden hier te herhalen in het parlement… dan is hij zijn titel van Kamerlid niet waard.”

Voor iedereen die de legendarische woorden van Pepijn gemist heeft: https://t.co/xbwXqvtzdK — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 17, 2021

“Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties zoals we die van de heer Sjoerdsma gewend zijn,” reageerde Van Houwelingen. “En inderdaad, u bent niet in staat om ook maar één antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord en u bent ook niet in staat een vergelijking te geven. En dat is ook logisch. Want úw misdaden – oké, via de voorzitter – de misdaden van de heer Sjoerdsma, die zijn inderdaad niet te vergelijken met die periode omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal zoals we van een globalist als kunnen verwachten.”

Maar, ging hij verder, “uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen.”