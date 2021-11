Geert Wilders kijkt en huivert: “52% van bijstandstrekkers is niet-Westerse allochtoon”

Geert Wilders vindt het vreselijk om te zien dat de meerderheid van de mensen met een bijstandsuitkering allochtonen zijn. Sterker nog, 52% is niet-Westerse allochtoon. Dus zelfs die kleinere groep vormt een meerderheid wat het aantal bijstandstrekkers betreft. “Kijk en huiver,” schrijft Wilders daarover. Waarna hij beweert dat het kabinet alles weggeeft aan niet-Nederlanders… en daardoor niets meer overhouden voor onze eigen mensen.

Het Deugvolk van de wereld – of in ieder geval van Nederland – zal ongetwijfeld weer woest zijn op Geert Wilders. De PVV-leider heeft namelijk de euvele moed om (terecht) te stellen dat het toch godsgruwelijk vreselijk is dat een meerderheid van het aantal Nederlanders in de bijstand uit niet-Westerse allochtonen bestaat.

“Kijk en huiver: 52% van alle mensen in de bijstand is niet-westers allochtoon. We geven ons land, onze uitkeringen, onze huizen, alles weg. En u mag betalen,” schrijft Wilders op Twitter. “Ik zeg: #grenzendicht.”

De cijfers spreken voor zich

Dat zijn natuurlijk ronduit schokkende cijfers, die Wilders daar noemt, maar het klopt wel. Bij zijn tweet heeft hij voor het gemak van ons allemaal namelijk even de huidige cijfers toegevoegd. Wat we daar in zien is écht zorgelijk. Kijk maar mee:

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 6, 2021

222.000 bijstandstrekkers zijn niet-Westerse allochtonen. 163.000 bijstandstrekkers zijn autochtoon. En 40.000 bijstandstrekkers zijn Wésterse allochtonen. Je hebt het inderdaad dus over 52%. Want autochtonen plus Westerse allochtonen gecombineerd komt uit op 203.000. Dat is nog steeds veel te veel, maar het is (aanzienlijk) minder dan het aantal niet-Westerse allochtonen.

En dat is apart. Want “van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,8 procent een westerse migratieachtergrond en 14,3 procent een niet-westerse migratieachtergrond,” aldus het CBS. Dat is nogal een verschil. Nog niet 15% is niet-Westerse allochtoon (of heeft die achtergrond). Maar 52% van de bijstandstrekkers is dat. Bi.Zar.

Dat is sowieso al niet best, maar als je dan ook nog eens de cijfers van Wésterse allochtonen er bijneemt, dan wordt al helemaal duidelijk dat massa-immigratie Nederland bakken met geld kost. Die twee samen komt immers neer op 262.000. Tegen over 163.000 autochtone bijstandstrekkers. Een verschil van 99.000. Ook dat is véél te veel. Wat niet-Westerse allochtonen betreft geldt trouwens ook dat het aantal bijstandstrekkers relatief te hoog is – in vergelijking met het aantal autochtonen. Want het is 25% van het aantal autochtone bijstandstrekkers, terwijl qua bevolking het aantal Westerse allochtonen iets van 15% is van het aantal autochtonen (dus niet van de totale bevolking, dat is ‘maar’ 10,8%).

Eigen schuld

Natuurlijk is het heel gemakkelijk om die niet-Westerse allochtonen hier de schuld van te geven, maar feit is dat we dit helemaal aan onszelf te danken hebben. Wíj́ hebben een situatie gecreëerd waarin mensen jarenlang niet hoeven te werken om toch rond te kunnen komen; als ze maar akkoord gaan met een minimaal leven, met minimale inkomsten. Een leven dat, trouwens, in economisch opzicht nog altijd significant beter is voor veel niet-Westerse allochtonen dan het leven dat ze zouden hebben in het land van herkomst. Ja, ook als ze daar dag en nacht keihard zouden werken.