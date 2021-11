Geert Wilders kwaad op ‘D66-Kamervoorzitter die Kamervragen Ter Apel niet toestaat’: “Ongelooflijk”

Recent was PVV-leider Geert Wilders nog op bezoek in Ter Apel. Dit nadat de plaatselijke azc overvol zat met asielzoekers en de burgemeester al meerdere malen aan de bel had getrokken. Wilders wilde de bewoners een hart onder de riem steken en had na zijn bezoek enkele mondelinge vragen ingediend. Deze vragen zijn echter afgekeurd door D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Geert Wilders is niet te spreken over het feit dat zijn mondelinge vragen zijn afgekeurd door de Kamervoorzitter. Hij was van plan demissionair premier Mark Rutte te confronteren met zijn ondoordachte opengrenzen beleid. Het resultaat van dit beleid zag Wilders zelf onder ogen afgelopen week in Ter Apel.

Helaas krijgt hij niet de kans van de Kamervoorzitter om Rutte kritisch aan de tand te voelen.

D66-Kamervoorzitter laat mijn mondelinge vragen aan premier Rutte over het zeer actuele onderwerp van asielgeweld tegen buschauffeurs en de rampzalige gevolgen van de asieltsunami voor de mensen in Ter Apel en de rest van Nederland niet toe. Gaan dus niet door. Ongelooflijk! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 2, 2021

Wilders krijgt dus niet de kans om de gevolgen van de “asieltsunami” te benoemen, dit terwijl het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vandaag opnieuw aan de bel trekt. Ondanks het feit dat gemeenten hebben ingesprongen met het regelen van extra opvangplekken zal men in Nederland opnieuw flink in de problemen raken eind deze maand, dat meldt de NOS.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Er zijn sinds eind augustus bijna 7000 opvangplekken bij gekomen, maar meer dan drie kwart hiervan zijn tijdelijke opvangplekken. Oftewel het bestaande probleem is nooit opgelost. Waardoor het onbegrijpelijk is dat de PVV-voorman niet zijn mondelinge vragen mag stellen in de Tweede Kamer. Het probleem wordt met de week groter, maar blijft op deze manier haast onbesproken in het parlement. Heel veel langer kan men in Den Haag niet wachten, want dan zijn de rapen opnieuw gaar bij het COA.