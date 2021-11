Goh, wat een verrassing: ‘Minder dan 30 procent van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in de overheid’

Nederland is pak en beet in anderhalf jaar tijd verworden tot een ‘laag-vertrouwensamenleving’. Dat is de conclusie van verschillende wetenschappers. In ruim een jaar tijd is het vertrouwen in de overheid van 70 naar minder dan 30 procent gedaald. Een daling van maar liefst 40 procentpunten. De hoofdoorzaken zijn de coronacrisis, de toeslagenaffaire en de langdurende formatie.

Nog maar 29% van de samenleving vertrouwt de overheid, een absoluut dieptepunt. Dat zijn de harde conclusies die zijn gepubliceerd door de Erasmus universiteit. En dat is niet heel verwonderlijk; al maandenlang verbreekt het kabinet de ene na de andere belofte. Of het nu gaat om de coronacrisis of de toeslagenaffaire, steeds minder mensen menen dat de overheid het beste met ons voor heeft.

Naast dat het vertrouwen in de landelijke overheid naar een dieptepunt is gedaald is het ook vertrouwen in de lokale overheid sterk afgenomen, van 60 naar 37% in iets meer dan een jaar tijd. Dat niet alleen, ook de media én instanties zoals de GGD en RIVM worden meer gewantrouwd. En dat is niet heel verwonderlijk, veel mensen zijn gefrustreerd over de coronamaatregelen die de afgelopen maanden alleen maar zijn verzwaard. Men had verwacht dat de media hier kritischer tegenover zou staan, maar het omgekeerde is waar. Dan is het niet heel gek dat mensen ook het vertrouwen in de media verliezen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt is gezakt is veelzeggend. Zeker gedurende deze tijden, het kabinet staat aan de vooravond van een verzwaring omtrent de coronamaatregelen. Het is nog maar de vraag hoe groot het draagvlak van de maatregelen is op dit moment. Op veel plekken in Nederland wordt nu al heel matig gehandhaafd, een verzwaring van de maatregelen kan dus alleen maar nog negatiever uitpakken.