Grapperhaus leest Nederlanders de les: niet zeuren, “QR-code in kleedkamer is niet te veel gevraagd”

Minister van Justitie (ahem) en Veiligheid (kuch) Ferd Grapperhaus vindt dat sportende Nederlanders niet zoveel moeten zeuren over de QR-code. Een coronatoegangsbewijs controleren in de amateursport? Dat doe je toch zo even! Huilebalken!

“We hebben 45 miljoen euro voor oktober, november, december beschikbaar gesteld om extra steun te geven,” aldus Grapperhaus tegen het AD. “Ik las gisteren over een gemeente die elke vereniging die daar vrijwillig op inzet een bepaalde bonus geeft. Ik weet van een gemeente onder de rook van Rotterdam, daar hebben ze gezegd we zorgen dat jullie extra mensen mensen krijgen” om te controleren op de toegangspas.

“Luister, we moeten het wel met elkaar doen, en er wordt niet iets onmogelijks gevraagd,” ging hij vervolgens verder. Want Grapperhaus kan natuurlijk beslissen voor sportclubs wat wel en niet mogelijk is. Hij is daar een expert in. De man runt zelf vier of vijf sportclubs. Toch?

Niet? Oh. Sorry. Ik dacht toch even dat hij wist waar hij het over had, maar dat is niet zo?

Jeetje.

Zo gek. Dat zien we normaal nooit in de politiek, en zeker niet van leden van dit ranzige kabinet, dat ze hele verhalen ophangen over zaken waar ze de ballen verstand van hebben. Ahem.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Grapperhaus wel even kan beslissen dat een duidelijke inbreuk op de privacy totaal niet indrukwekkend is. Je privacy wordt aan banden gelegd? Who cares!? Ferd vindt het helemaal niet interessant.

Typisch. En het bewijs eens temeer dat de burger ten koste van alles beschermd moet worden tegen dit soort machtshongerige politici.