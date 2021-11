Hermetisch afgesloten met hekken en zeilen: Geen zicht op Sinterklaas voor kinderen van ongevaccineerde ouders in Zwolle

De intocht van Sinterklaas in Zwolle verliep alles behalve vlekkeloos. Kinderen van ouders zonder coronapas werden niet toegelaten. Ze moesten de intocht proberen mee te maken vanachter afgeschermde hekken. Het hartverscheurende scenario lijkt na de uittocht van Zwarte Piet inmiddels een nieuwe ´traditie´ te worden in Nederland.

Rondom de intocht van Sinterklaas in het Overijsselse Zwolle werd een afgesloten hekwerk geplaatst. Dat viel niet bij alle aanwezigen in goede aarde. Volgens de plaatselijke media ontstond er duw- en trekwerk. Ook werd er gescholden en begonnen kinderen vanwege de ontstaande onrust te huilen.

De politie in Zwolle blijft er laconiek onder en reageert tegenover de Zwolse media: “De organisatie plaatste hekken bij de waterkant terwijl er al publiek stond”, volgens een politiewoordvoerder. “Dat zorgde voor wat onrust, omdat mensen aan de kant moesten. Door in gesprek te gaan, was dat snel weer opgelost.”

Huilende kinderen bij intochten. Ze mogen niet meedoen want de ouders zijn niet gevaccineerd voor een virus met 99,8% overlevingskans.

Ze mogen ook niet meekijken dus de hekken worden afgeschermd.

Hartverscheurend. 😔#Sinterklaas pic.twitter.com/FlhLejLpkb — Rapper K.A.F.K.A (Official) (@KAFKA_Dev) November 14, 2021

Maak kennis met Peter Snijders. Burgemeester van Zwolle. Zet het terrein af met doeken en hekken zodat kinderen van QR-loze ouders niets van de intocht van Sinterklaas kunnen meekrijgen. Natuurlijk lid van de VVD; hoe kan het ook anders. RAT! pic.twitter.com/KdPGJHpVt5 — Erlinde Stephanus (@Lampladies) November 14, 2021

