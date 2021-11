Hilarisch RTL Nieuws: ‘Een vaccinatieverplichting betekent geen dwang’

Dit is het dus. We leven tegenwoordig werkelijk in het boek 1984 van George Orwell. Hoe anders te verklaren dat de mainstream media ons nu vertellen dat een vaccinatieverplichting geen dwang is? En denken ze nou werkelijk dat onze rationaliteit onderhand zo erg aangetast is dat we de idiotie van zo’n opmerking niet inzien?

“Een vaccinatieplicht zoals in Oostenrijk is juridisch ook in Nederland mogelijk,” bericht RTL Nieuws. “Dat zegt André den Exter, docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Maar, goed om te weten: een verplichting betekent geen dwang.”

Wat? Je kunt in de gevangenis worden gezet of een boete krijgen van duizenden euro’s, maar dat is op de één of andere zieke manier géén dwang?

Inderdaad, zeggen RTL en de ‘hoogleraar’. “Je zal niet beetgepakt worden door vier verpleegkundigen en thuis onder dwang een vaccinatie krijgen.” En zolang dat niet letterlijk gebeurt is er volgens deze gestoorde gekken geen sprake van “dwang.”

Dit is geschift. Natúúrlijk is er sprake van dwang als je een torenhoge boete (of zelfs gevangenisstraf!) krijgt als je je niet wenst te laten injecteren met een experimenteel vaccin. Dat is zo ongeveer de hele definitie van het woord ‘dwang.’ Doen alsof dat niet zo is, is niet alleen totaal gestoord, maar ook nog eens doodeng. Want het bewijst dat de zogenaamde “wappies” – die we tegenwoordig eigenlijk “snappies” moeten gaan noemen – ook op dit punt gelijk hadden al die tijd; dat we écht 1984 worden ingerommeld.

Geen wonder dat steeds meer mensen zeggen dat niet alleen de overheid, maar ook de media de vijand is van een vrij volk.