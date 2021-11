Kabinet denkt opnieuw aan vuurwerkverbod bij Oud en Nieuw, vraagt OMT om advies

Vorig jaar tijdens de tweede lockdown besloot het kabinet voor een ingrijpende maatregel te gaan: een vuurwerkverbod. Opnieuw denkt het kabinet aan deze maatregel, om de zorg niet extra te belasten. Vandaar dat het OMT is gevraagd om zich over een mogelijk vuurwerkverbod te buigen, het kabinet kan het advies goed gebruiken, dat melden insiders.

Afgelopen winter was een enorm troosteloze tijd, mede door de harde lockdown en de avondklok was het alles behalve een plezierige tijd. Het lijkt er sterk op dat we een soortgelijke winter tegemoet gaan. Haagse bronnen hebben de NOS laten weten dat het kabinet de hulp van het OMT heeft ingeschakeld omtrent een vuurwerkverbod. Het kabinet durft natuurlijk niet zélf de knoop door te hakken en het feest opnieuw de nek om te draaien, maar lijkt de ‘schuld’ van het cancelen te willen afschuiven op de beslissing van het OMT. Iedereen kan wel gokken, met het oog op de stijgende ziekenhuisopnames, wat het OMT zal adviseren.

Al langer is men aan het hinten naar een permanent vuurwerkverbod in Den Haag, vorig jaar was het dan eindelijk zo ver. De coalitie kon een vuurwerkverbod voor dat jaar door de Kamer loodsen. Toen waren vuurwerk-critici al niet blij met deze tijdelijke maatregel, liever zagen zij een permanent verbod. Maar de coalitie wilde zich nog niet aan deze Nederlandse traditie branden.

Maar nu het aantal besmettingen rap is gestegen en ook het aantal ziekenhuisopnames rap stijgt wordt de maatregel mogelijk weer van stal gehaald. Het aantal ongelukken met vuurwerk wordt flink verkleind door een vuurwerkverbod, wat de druk op de zorg niet nog verder zou opdrijven. Maar heeft het kabinet nu echt de ‘hulp’ van het OMT nodig om tot dit inzicht te komen? Het lijkt er sterk op dat ze hun eigen straatje willen schoonvegen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De grote vraag is natuurlijk of zo’n noodgreep opnieuw gebruiken niet een stap dichter is naar een definitief vuurwerkvrije Oud en Nieuw. Al jaren is de kritiek tegen het massaal afschieten van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw alsmaar toegenomen. Nog even en een permanent verbod is de nieuwe realiteit.