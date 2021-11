Kijk! Geert Wilders: ‘Ik heb óók gezegd dat ik wil dat politici voor een tribunaal gedaagd worden!’

Dat is nog eens wat! PVV-leider Geert Wilders staat duidelijk zij aan zij met Pepijn van Houwelingen van FVD. Sterker nog, zegt Wilders, hij heeft zelf een maand geleden óók nog gezegd dat hij wil dat er een tribunaal komt. In zijn geval wil hij dat dit over asiel en immigratie gaat. En ja, dan moeten Nederlandse politici daar ook voor gedaagd worden. Hopsa.

Dit is nog eens lekker om te zien. Geert Wilders die gewoon keihard laat weten dat alle onrust over uitspraken van Pepijn van Houwelingen onzin zijn. Want, zegt hij in gesprek met fopjournalisten die juist willen dat hij óók “Schande!” roept, parlementariërs moeten álles kunnen zeggen. En trouwens, wat Van Houwelingen zei wás geen bedreiging.

Ik heb gisteren geen bedreiging gehoord. En een tribunaal – rechtbank – is terecht voor politici die ons land kapot maken. Perk de vrijheid van spreken van Kamerleden niet in. De KamerVz hoeft bij mij dus niet langs te komen voor een censuurgesprek. #vrijheid #PVV #Wilders pic.twitter.com/Vizvm6xzPg — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 18, 2021

Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, hoeft dus niet langs te komen bij Wilders voor wat hij terecht een “censuurgesprek” noemt. “Ik vind dat heel veel gezegd moet kunnen worden in het parlement,” aldus Wilders. “Ik vind de opmerking die ik gisteren heb gehoord, wat je er ook van vindt, vind ik in ieder geval geen bedreiging. Ik heb daar geen bedreiging in gehoord. Ik heb een collega gehoord die zei dat iemand voor een tribunaal zou moeten komen.”

Wilders: niets mis met een tribunaal

“Nog los van de manier waarop het wordt gezegd… iemand voor een tribunaal, tja, dat is volgens mij een réchtbank. Dus volgens mij is dat geen bedreiging. Een bedreiging is: ‘Ik hak je kop eraf.’ Dan zou het zeer terecht zijn als de voorzitter zou ingrijpen. Hoewel ook daar strafrechtelijke immuniteit voor is deugt dat natuurlijk niet om dat in de Kamer te zeggen.”

Maar daar was hier geen sprake van. Sterker nog, ging Wilders verder, “ik heb zelf volgens mij in zendtijd politieke partijen een maand geleden nog opgeroepen een tribunaal op te richten voor de gevolgen van het asielbeleid.”

Wat? Ja, echt. Kijk maar:

Ik had het gemist, maar een maand geleden vond Geert Wilders blijkens dit filmpje ook al dat zijn tegenstanders het "verdienden om voor een tribunaal te verschijnen". Rutte, Kaag en Klaver noemt hij bij naam. https://t.co/g881ajOAAZ pic.twitter.com/oxaJuxNsdo — Rik Rutten (@rik_rutten) November 18, 2021

Waarom daar geen “woede” over was? Omdat de gevestigde macht even niet bezig is met het kapot proberen te maken van Geert Wilders en diens PVV. Wilders ís al veroordeeld, daar nemen ze voorlopig even genoegen mee. Nu is Baudet aan de beurt, wat het kartel betreft.

Zoals ik wel vaker zeg: álles aan Den Haag is nep. Hoe harder ze daar moreel verontwaardigd doen, hoe zekerder je er van kunt zijn dat ze acteren.