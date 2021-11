Landelijke ophef over gevaccineerde Sinterklaas die mogelijk zelfs boosterprik komt scoren in Nederland: “Dit is prikpropaganda!”

Onze Goedheiligman, Sinterklaas blijkt te zijn gevaccineerd. En die boodschap moet nu ook alle tere kinderzieltjes gaan bereiken. NPO-deugkoningin Dieuwertje Blok ´onthulde´ dat maandag tijdens een radioshow van 538. Sterker nog, volgens Blok is het niet uitgesloten dat Sinterklaas ook nog even een boosterprik komt scoren als hij voet aan wal heeft gezet in Nederland. Als de intocht überhaupt nog doorgaat, want onze zorgminister Hugo de Jonge sluit een nieuwe lockdown niet uit.

“Hij is zeker gevaccineerd. Misschien heeft hij ook een boostertje gekregen”, zei de NPO-presentatrice van het Sinterklaasjournaal maandagochtend op de radio. Daarmee lijkt de NPO kinderen en ouders alvast voor te bereiden op de ´noodzaak´ van het halen van een vaccinatie voor iedereen onder de achttien jaar. En alsof dat niet al ver genoeg gaat, wordt de omstreden boosterprik (derde vaccinatie) ook nog een gepromoot. Onze Goedheiligman staat er immers om te springen…

In de Verenigde Staten deed de publieke omroep aldaar onlangs precies hetzelfde. Alleen hebben ze daar geen Sinterklaas, dus werd het belerende Sesamstraat gebruikt als podium om kinderen er van te overtuigen zich ook te laten vaccineren. Er ontstond flinke ophef over deze propaganda, en datzelfde zien we nu terug na het NPO-statement van deugneus Blok.

Op de sociale media gaat het inmiddels helemaal los. “Een schande dit, over de rug van de kinderen die graag Sinterklaas zien”, “de propagandatrein dendert nog harder dan in de jaren 40”, en “wat kan die kinderen dat nou schelen”, zijn enkele reacties die te lezen zijn op sociale media en opgetekend door HvNL.