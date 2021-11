De Jonge zinspeelt op maatregelen tot ver na februari: ‘Tijdelijke coronawet zal twee keer moeten worden verlengd’

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge denkt dat de tijdelijke coronawet die de maatregelen mogelijk maakt tóch iets minder tijdelijk zal moeten worden dan in eerste instantie werd gedacht. “Dat lijkt me reëel om te veronderstellen want we zullen niet in februari klaar zijn, waarschijnlijk, met de crisis en het nemen van maatregelen”, zei hij in de Tweede Kamer.

Nu er nog meer coronamaatregelen dreigen te worden genomen is het weer één groot politiek schouwspel. Kamerleden van het CDA en de ChristenUnie vragen zich al openlijk af of bepaalde elementen van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 niet beter opgenomen kunnen worden in een andere, niet tijdelijke wet. En GroenLinks meent dat die tijdelijke wet het controleren van de regering allemaal wel lastig maakt.

En hoewel De Jonge het niet eens is met GroenLinks, staat hij wel open voor het idee om de maatregelen niet langer via de ‘tijdelijke’ coronawet te laten lopen, meldt het AD. ‘U vraagt, wij draaien’ is zijn idee. Hij wil natuurlijk niet degene zijn die zelf met dit soort dictatoriale ideeën aan komt zetten. Hij heeft al genoeg beschuldigingen van die aard aan zijn adres gekregen (Goh, hoe zou dat toch komen?).

Maar we moeten natuurlijk niet op de zaken vooruit lopen. Het instellen van dictatoriale maatregelen kan altijd nog en het demissionaire kabinet heeft eerst nog een ander groot besluit te nemen. De Jonge houdt iedereen in spanning. Want hoewel er nog niet kan worden gezegd of de huidige maatregelen effect hebben, gaat het kabinet toch kijken of het RIVM met een prognose op de proppen kan komen die enige indicatie zou kunnen geven over of we ons wel goed genoeg aan de regels houden. Ook het Outbreak Management Team (OMT) zou een duit in het zakje kunnen doen volgens De Jonge.

Eigenlijk komt het erop neer dat het demissionaire kabinet veel te laat was met ingrijpen en nu een halfbakken analyse eist om eventuele vervolgstappen te kunnen zetten. En natuurlijk gaan die cijfers de komende dagen niet ineens fors omlaag, dus zal er wel een advies komen om nog harder op de rem te trappen. ‘We volgen het advies van het OMT en de modellen van het RIVM’ en hoppa! Daar komen de coronamaatregelen. Maatregelen die zomaar tot juni zouden kunnen duren. Tenzij men de maatregelen onderbrengt bij een andere wet, dan zit er helemaal geen limiet meer aan vast.