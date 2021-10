Geert Wilders spreekt schande van uitspraak Hugo de Jonge: ‘Hij heeft gefaald en pakt nu de groep die het makkelijkst te pakken is: de ongevaccineerden’

Het is volgens PVV-leider Geert Wilders “ongelooflijk” dat Nederland een verdere stijging van het aantal patiënten op de IC niet zou aankunnen. Iedere patiënt op de IC is er één te veel, aldus Geert Wilders, maar een hoogontwikkeld land als Nederland moet makkelijk 200 patiënten op kunnen vangen. Er is maar een eindverantwoordelijke voor dit gestuntel: Hugo de Jonge.

De druk op de ziekenhuizen en de IC neemt weer toe in Nederland. De afgelopen weken is het aantal dagbesmettingen rap gestegen. Politici in Den Haag maken zich zorgen, zowel om de stijging als de uitspraken van coronaminister Hugo de Jonge. Volgens de CDA’er is het kabinet aan het kijken naar maatregelen specifiek voor ongevaccineerde Nederlanders. Het OMT ziet zulke maatregelen niet zitten, maar prikkoning Hugo de Jonge oppert dit idee niet voor niets voor de camera’s.

Geert Wilders reageerde voor de camera van ON! op dit nieuws:



“Ik denk dat je toch wel mag vaststellen dat je in een land als Nederland, een rijk en geïndustrialiseerd land, waar nu nog geen tweehonderd mensen, wat natuurlijk nog steeds tweehonderd teveel zijn. Maar ongeveer tweehonderd mensen op de IC’s liggen, ja weet u het is ongelooflijk dat een land als Nederland dat niet aankan. We hadden duizenden mensen als Nederland op de IC’s moeten kunnen opvangen. Ik denk zelf dat Hugo de Jonge de vlucht naar voren zoekt. In plaats van dat hij toegeeft dat hij te weinig heeft geïnvesteerd in ziekenhuiscapaciteit, opleiden van intensivisten als IC-verpleegkundigen, bedden noem maar op. Dat hij nu een beetje denkt: wat moet ik nou doen.”

Wilders komt tot de conclusie dat het ministerschap van De Jonge hopeloos is verlopen: “Minister Hugo de Jonge heeft gefaald en pakt nu de groep die het makkelijkst te pakken is: de ongevaccineerden”. Wilders is in zijn bewoording duidelijk, De Jonge en voorgaande zorgministers hebben structureel gefaald. Omdat De Jonge dit nu niet wil erkennen probeert hij de schuld te geven aan ongevaccineerde Nederlanders die de zorg zouden belasten. Maar de PVV-voorman trapt hier niet in. Het buitensluiten van ongevaccineerde Nederlanders is een absolute no go voor Wilders.