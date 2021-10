Rechts-georiënteerde partijen reageren FURIEUS tegenover DDS op de corona-machteloosheid van demissionair zorgminister Hugo de Jonge

Volgende week dinsdag is er een vervroegde persconferentie ingepland met Mark Rutte en Hugo de Jonge. De Jonge liet eerder vandaag weten dat het zelfs mogelijk is dat de grondwet ‘noodgedwongen’ zal worden aangepast. Ook is het niet langer een zekerheid dat niet-gevaccineerden nog langer kunnen genieten van hun fragiele vrijheden. Terwijl links Nederland niet kan wachten op nóg strengere coronamaatregelen, reageren de rechts-georiënteerde Kamerpartijen woedend tegenover De Dagelijkse Standaard.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge (CDA) lijkt begonnen aan zijn eigen vrije val. Vandaag werd bekend dat er volgende week dinsdag een vervroegde persconferentie zal plaatsvinden omtrent het coronavirus. De Jonge sluit niet uit dat de Nederlandse wet zal worden aangepast. Ook zei hij dat ongevaccineerden er rekening mee moeten houden dat ze op den duur hun bewegingsvrijheid nog verder kwijtraken. Dit tot grote ergernis van de vijf rechts-georiënteerde partijen met wie De Dagelijkse Standaard allemaal sprak.

Fleur Agema (PVV)

PVV-zorgmoeder Fleur Agema stuurde er vandaag al een strenge Tweet uit, maar tegenover DDS laat zij weten:

“Hugo de Jonge slaat helemaal door. 40 procent van de ongevaccineerden heeft nu corona gehad. Daardoor hebben zij juist een robuustere bescherming. Het beleid van De Jonge hangt van zotheid aan elkaar. Positief geteste gevaccineerden gaan gewoon op stap. Ongevaccineerden komen er niet in zonder negatieve test, maar krijgt wel de schuld.”

Agema: “Laat mij maar werk maken van ventilatierichtlijnen en CO2-meters. Daar is immers nog niks mee gedaan. De Jonge blijft de schuld afschuiven op ongevaccineerden, daar waar het kabinet al twee jaarweigert extra IC-verpleegkundigen op te leiden.”

De besmette gevaccineerde houdt gewoon zijn QR-code en gaat op stap. De ongevaccineerde komt er niet in zonder test dus kan de boosdoener niet zijn. Niemand snapt uw beleid nog @hugodejonge https://t.co/n3XjCbWO58 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) October 25, 2021

Thierry Baudet (Forum voor Democratie)

FVD-leider Thierry Baudet is de verdeeldheid die corona veroorzaakt helemaal zat. “Dit is precies wat wij al hadden verwacht. Dit is het script dat Rutte en De Jonge volgen. Steeds terugkerende lockdowns en steeds meer dwang om je te laten prikken met die gruwelvaccins. Niet alleen kan je immuunsysteem daardoor verzwakken, steeds vaker blijken ook opeens nieuwe maatregelen en injecties nodig.”

Baudet vervolgt: “Het is diep triest dat een groot deel van de mensen in Nederland nog altijd niet lijkt in te zien wat hier feitelijk gebeurt. De jaarlijkse seizoensgriep is tot pandemie verklaard. Big Tech, Big Pharma en Big Government dwingen ons naar een dictatuur naar Chinees model.”

Hoe kan het toch dat dit alles voor mij zo duidelijk te analyseren is, zo gemakkelijk te begrijpen zelfs?! Al mijn voorspellingen zijn inmiddels stap voor stap uitgekomen. Maar sommige mensen blijven als bange schapen meelopen in de richting van de totalitaire controlestaat”, aldus Baudet.