Kijk! Tunahan Kuzu (DENK) vernielt De Jonge en Rutte: ‘Ze besodemieteren en manipuleren de boel!’

Tijdens het coronadebat van woensdag 3 november liet DENK-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu geen spaan heel van Mark Rutte en Hugo de Jonge. De premier en de minister van Volksgezondheid liegen en bedreigen er op los, aldus Kuzu, en hij is dat “spuugzat.”

“Waarom doen de heren Rutte en De Jonge alsof Nederlanders achterlijk zijn?” begon Kuzu zijn verhaal meteen vlijmscherp. “Waarom denken ze dat Nederlanders in hun leugens trappen? Waarom wordt constant de boel besodemieterd en gemanipuleerd? Want het is elke keer weer dezelfde poppenkast. En ik ben dat spuugzat.”



Hiermee refereerde Kuzu aan het vieze spel dat het kabinet steeds weer speelt rond persconferenties. De dagen ervoor worden er nieuwe maatregelen ‘gelekt.’ Vervolgens polsen ze hoe daarop wordt gereageerd. Is het verzet te groot dan halen ze wat bakzeil, maar lijken ze ermee weg te kunnen komen, dan drukken ze het door. Vervolgens geven ze een persconferentie waarin ze hun besluiten duidelijk maken, en de Tweede Kamer meteen even buitenspel zetten omdat die niets meer heeft in te brengen.

Fabeltjes hier, fabeltjes daar

Prima kritiek van Kuzu. Maar hij heeft niet alleen kritiek op de manier waarop het kabinet dit spelletje speelt, maar ook op de inhoud. Al die persconferenties zijn namelijk een politieke versie van “de fabeltjeskrant. Met meneer de Uil die ons meeneemt naar fabeltjesland. Fabeltjes zijn het. We krijgen fabeltjes voorgeschoteld van de fabeltjesfabrikanten Rutte en De Jonge. En niet voor de eerste keer, maar voor de zoveelste keer.”

Enkele voorbeelden? “Er zou geen avondklok komen. Ik hoor het Rob Jetten van D66 nog zeggen. Toen moest er toch een avondklok komen om het aantal besmettingen in te dammen. D66 verkocht dit principe in ruil voor een half uurtje extra verruiming van de avondklok. Later bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat de avondklok helemaal niet heeft bijgedragen aan het indammen van de besmettingen.”

“Nog zo’n fabeltje. Er zou nooit een coronapaspoort komen! 10 maart 2021. Ik hoor het Hugo de Jonge nog zeggen. Later moest zo’n coronapas toch ingevoerd worden om gevaccineerde mensen ‘hun vrijheid terug te geven.’ Die mensen kregen hun vrijheid terug terwijl 1,8 miljoen mensen die om welke reden dan ook niet gevaccineerd waren werden beperkt in hun vrijheid. De gevaccineerden lieten vol verwachting hun QR-code zien bij de ingang van bijvoorbeeld het Amsterdam Dance Event. Minimaal 1.000 daarvan kregen corona,” zei Kuzu, waarmee maar weer bewezen wordt dat de idee dat gevaccineerden zoveel minder besmettingen veroorzaken dan ongevaccineerden naar het rijk der, jawel, fabeltjes verwezen kan worden.

En dan tenslotte: “De werking van de coronapas wordt niet uitgebreid. Toch wordt dat nu gedaan om zogenaamd het zorgpersoneel te beschermen en de druk op de IC’s niet te doen toenemen. De fractie van DENK trekt hier echt een streep. Dit is bangmakerij.”

Coronadictatuur

Kuzu’s conclusie? “Elke keer dat de minister-president en de minister van Volksgezondheid beloven dat iets niet gaat gebeuren – denk aan 2G of de vaccinatieplicht op het werk of op school – dan zie ik dat als een dreigement. Élke keer wanneer de Kamer een grens trekt […] staan de minister-president en de minister van Volksgezondheid te popelen om over die streep te springen. Ze hebben lák aan Kameruitspraken.”

“Nederland is een coronadictatuur geworden. En de coronacoalitie met de heer Paternotte (van D66) voorop loopt met kwispelende staat achter hun baasje aan. Mensen vragen zich dan ook echt af: waar houdt dit op? Wanneer houdt dit op? En houdt het uberhaupt op?”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Goede vragen die gedeeld worden door steeds meer mensen. En als je het debat van gisteravond gekeken hebt kun je alleen maar, heel zorgelijk, concluderen: waarschijnlijk niet, nee.