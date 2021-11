Coronamaatregelen uitgelekt: Kabinet wil misschien coronapas voor werkvloer en mondkapjesplicht komt terug

Omdat het demissionaire kabinet even wil peilen welke coronamaatregelen goed vallen, is de boel voorafgaand aan de persconferentie voor morgenavond alvast uitgelekt. ‘Ingewijden’ zeggen dat de coronatoegangsbewijzen zullen worden uitgebreid en dat de mondkapjesplicht terugkomt.

Nu de besmettingen oplopen en de IC-capaciteit verder onder druk komt te staan, is het tijd voor actie. Die actie moet wel even zorgvuldig worden besproken. Er moet ook even advies worden ingewonnen en er moet gecheckt worden of de maatregelen wel kunnen rekenen op draagvlak. In de tussentijd lopen de cijfers alleen maar hoger op, maar ‘gelukkig’ is de persconferentie morgenavond al.

Vanaf vrijdag is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea, meldt de NOS. Het kabinet wil ook kijken of één van de meest extreme coronamaatregelen, de coronapas, kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Nu kan dat namelijk nog niet, omdat er een wetswijziging voor nodig is (iets wat allang had geregeld had kunnen zijn, maar ja, draagvlak…). Maar waarom vandaag iets doen wat ook op het allerlaatste moment kan, toch?

Dit keer kijken ze echter ook naar de mogelijke invoering van een coronapas op het werk. En de zogenoemde 2G-regel is ook ineens weer een mogelijkheid. Dat zou betekenen dat discriminatie tegen ongevaccineerden realiteit dreigt te worden. Alleen gevaccineerden en genezen corona-patiënten zouden dan namelijk een QR-code kunnen krijgen. Dat wordt dus vaccineren, of je kunt straks niet meer naar je werk!

De mondkapjesplicht had ook brede steun onder de bevolking, dus daar grijpen ze ook weer naar terug. Dit keer met de toevoeging dat het gebruik ervan misschien ook verplicht moet worden in winkels.

Gaat dit allemaal helpen? Nee, natuurlijk niet. Gevaccineerden kunnen hun QR-code gewoon behouden en het virus nog steeds verspreiden als ze toch besmet zijn geraakt. Mondkapjes hebben ook weinig zin als binnenruimtes slecht geventileerd zijn, dus dat zet ook geen zoden aan de dijk.

Als het allemaal klopt wat de ‘ingewijden’ tegen de NOS vertellen dan krijgt iedereen enorm last van ineffectieve maatregelen en worden ongevaccineerden praktisch gedwongen om dat vaccin te nemen. De hele klas moet nablijven omdat twee kinderen niet uit zichzelf de ‘juiste keuze’ hebben gemaakt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En, zo voegen de ingewijden er nog aan toe, over twee weken gaat het kabinet kijken of de maatregelen voldoende zijn geweest. Tegen die tijd loopt de zorg allang over en heeft het drama zich al voltrokken.