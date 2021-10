Kabinet voert nog altijd zwabberbeleid: ‘Alle opties coronamaatregelen nog op tafel, draagvlak heeft prioriteit’

Het Catshuisberaad tussen het demissionaire kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) heeft nog geen definitieve besluiten opgeleverd. Het kabinet zoekt nu nog (!) naar manieren om het aantal ziekenhuisopnames in te dammen, maar wil daarbij liever geen ingrijpende coronamaatregelen nemen.

Het is hartstikke wrang dat het beleid van dit demissionaire kabinet nog altijd levens kost. Toch is goed om nogmaals te worden herinnerd aan het feit dat dit kabinet totaal geen leiderschap en daadkracht kan tonen. Want laten we eerlijk wezen, het is toch raar dat men na ruim anderhalf jaar coronacrisis nog steeds niet vooruit kan plannen en maatregelen paraat heeft? Het lijkt wel alsof dit kabinet het gevoel heeft bij iedere opleving van het virus weer voor een totaal nieuwe crisis te staan.

De twee prioriteiten van dit kabinet zijn overduidelijk: (1) het vermijden van verantwoordelijkheid, en; (2) het zoeken naar draagvlak. Daarom worden het OMT en het RIVM weer opgetrommeld, zodat zij de ‘schuld’ krijgen van de te nemen coronamaatregelen. Zij stellen het immers voor en het demissionaire kabinet voert het advies alleen maar uit. Alleen vist het kabinet wel alleen de coronamaatregelen eruit die goed liggen bij de bevolking. Dat testen ze vooraf zorgvuldig met wat gelekte proefballonnetjes.

Helaas voor dit kabinet ligt haast geen enkele maatregel meer goed bij de bevolking (de meerderheid heeft zich immers niet voor niets laten vaccineren). De hetze van Hugo de Jonge tegen ongevaccineerden heeft daar ook voor gezorgd. Het kabinet kan wat coronamaatregelen betreft nu nog kiezen voor de herinvoering van de anderhalvemeterregel, een herintroductie van mondkapjes en zoiets lulligs als een ‘streng’ thuiswerkadvies. Iedere maatregel ‘met tanden’ stuit (terecht) op fel verzet.

Maatregelen specifiek tegen ongevaccineerden zijn op korte termijn niet haalbaar, meldt De Telegraaf. Wel denkt men aan een uitbreiding van plekken waar de coronapas voor nodig is, wat in de praktijk op hetzelfde neerkomt als onnodige discriminatie tegen ongevaccineerden. En omdat gevaccineerden anderen alsnog gewoon kunnen besmetten, is het ook nog eens een ineffectieve maatregel.

Het enige wat helpt is het opschalen van de zorgcapaciteit. Maar ja, dat is duur en betekent fouten erkennen en verantwoordelijkheid nemen. En daar houden ze niet zo van!