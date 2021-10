Volkswoede helpt! Speciale maatregelen tegen ongevaccineerden voorlopig toch maar ‘van de baan’

Oh kijk. Zo gaat dat dus. Ze gooien een paar ideeën in de lucht wat betreft het discrimineren van ongevaccineerden, hopende dat het volk het pikt. Is dat zo, dan doen ze wat ze willen. Maar vecht de burger terug, dan doen ze snel een stap terug en is het allemaal ‘oeps, haha, sorry!’

Na overleg van het zogenaamde Outbreak Management Team is besloten om maatregelen specifiek gericht op ongevaccineerden toch maar niet doorgaan. Dat bericht het mediakartel, ongetwijfeld met goedkeuring van het partijkartel, dat zich druk begon te maken over de toenemende volkswoede over deze zaak. Opvallend, he? Je gaat bijna denken dat als burgers zich écht verzetten tegen de invoering van deze knettergekke coronadictatuur het héél snel van de baan is. Goh.

En dat is niet alles. Ook een mogelijke sluiting van de horeca gaat voorlopig niet gebeuren. Winkels ‘mogen’ ook nog open blijven, scholen mogen ‘gewoon’ doorgaan, en ook de ‘avondklok’ wordt (voorlopig) niet teruggebracht.

Geweldig he? Je gaat bijna dankbaar zijn.

Het slechte nieuws

Gebeurt er dan helemaal niets? Natuurlijk wel. Het OMT wil blijkbaar wel adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken “verversen,” en mensen afstand van elkaar laten houden… “waar dat kan.” Maar verplicht afstand houden – die anderhalve meter enzo – komt ook nog niet terug. Niet via een wet, tenminste. Hoogstwaarschijnlijk wel via een advies – waarbij Hugo de Jonge ongetwijfeld gaat doen alsof het wél een plicht is, want dat deed hij eerder ook al.

Nog significanter is dat er wel wordt overwogen om “op meer plekken met QR-codes” te werken om toegang te krijgen. Bijvoorbeeld bij… “amateurwedstrijden, in sportscholen, bij zwembaden.”

Gek genoeg … wordt het leven daardoor ook weer lastiger voor ongevaccineerden. Maar tegelijkertijd wordt ons dus verteld dat er voor hen géén extra maatregelen komen. Uhu. Sure. Juist.