Gideon van Meijeren (FVD) pakt Kajsa Ollongren (D66) aan: “U bouwt aan een totalitaire staat!”

In de Tweede Kamer is FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren terecht helemaal losgegaan op D66-minister Kajsa Ollongren. Want terwijl zij juist degene is die zou moeten waken over onze grondrechten doet ze precies het omgekeerde. “U bouwt aan een totalitaire staat!” beet Van Meijeren haar dan ook toe.

Dubbeldenken

“Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.” Wat waren een paar citaten uit het boek 1984 van George Orwell waarmee de altijd dappere Gideon van Meijeren (FVD) zijn inbreng in de Tweede Kamer begon. Want samen vormden ze de officiële slogan van de almachtige Partij die alles en iedereen controleert in de dystopische totalitaire staat van Orwell. “Het staat symbool voor het idee van dubbeldenken,” aldus Van Meijeren.



Vervolgens maakte hij de stap naar de situatie in Nederland anno 2021. Want ook in Nederland heb je nu een situatie van dubbeldenken; een situatie waarin mensen totaal tegengestelde zaken tegelijkertijd voor waar aannemen. Het is dag én het is nacht. Tegelijkertijd. Op dezelfde plek.

Kajsa Ollongren: koningin van het dubbeldenken

Dit dubbeldenken is ook van toepassing op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, aldus Van Meijeren. Dat staat namelijk vol tegenstrijdige redeneringen. Een paar voorbeeld: de imperialistische D66-minister Ollongren wil “het verspreiden van informatie die zij beschouwt als desinformatie tegengaan, zogenaamd om de democratie te versterken.”

Dat is opvallend. Want in de zin daarvoor merkte ze nog op dat “een veelheid aan opvattingen en meningen de levensader van elke democratie vormen.”

“Ze krijgt het dus voor elkaar,” aldus Van Meijeren, “om op te schrijven dat de vrijheid van meningsuiting van essentieel belang is in een democratie, om in de zin daarna een totale aanval op het vrije woord aan te kondigen.” Zoals de FVD’er terecht zei stelt ze zich daarmee dus feitelijk op als een soort Minister van Waarheid “die wel even kan bepalen wat wel en geen desinformatie is.” Daarmee draait ze de vrijheid van meningsuiting natuurlijk keihard de nek om.

En er is meer dubbeldenken in de begroting. Want Ollongren werkt ook aan het creëren van “een digitale identiteit” voor álle Nederlanders. Onder meer onze biometrische gegevens moeten daarin worden opgeslagen. Knettergek, natuurlijk. Maar hilarisch genoeg verkoopt Ollongren dat onder het motto dat dit nodig is “om het grondrecht op privacy beter te waarborgen.”

De privacy wordt dus afgeschaft om de privacy te beschermen. Je zou erom lachen als het niet zo enorm triest was.

Natuurlijk was Van Meijeren nog niet klaar. Er was ook nog het referendum dat Ollongren eigenhandig kapot heeft gemaakt terwijl ze zogenaamd voor burgerinspraak zegt te zijn. De gemeenten die ze gedwongen samen wil voegen, wat de lokale democratie natuurlijk ondermijnt terwijl ze juist roept dat de lokale democratie zo belangrijk is. “Het is toch een duidelijk signaal dat de minister en het regime waar zij deel van uitmaakt totaal niet zitten te wachten op kritische burgers die ergens een mening over hebben?”

Grondrechten

En dat steekt. Want, legde Van Meijeren uit, “de belangrijkste taak van deze minister […] is het ‘borgen van de kernwaarden van de democratie.’ En het afgelopen jaar, maar ook het komende jaar, heeft de minister dus een unieke kans om juist te laten zien dat ze staat voor onze grondrechten. Dat andere ministers het wel aan hun hoofd zouden laten om onrechtmatig grondrechten te beperken omdat ze weten dat ze dan met minister Ollongren te maken krijgen.”

“Het zou,” ging hij verder, “vanzelfsprekend moeten zijn. Deze minister is hoofdverantwoordelijk voor het bewaken van onze Grondwet. Als andere ministers grondrechten willen beperken, dan moeten ze eerst langs Ollongren. Maar deze minister liet haar ambtsgenoten ongestoord hun gang gaan. Toen de knuppelbrigade van minister Grapperhaus vreedzame coronademonstranten als zeehondjes neerknuppelde en het ziekenhuis in sloeg, toen had minister Ollongren direct moeten ingrijpen. Direct de telefoon moeten pakken en minister Grapperhaus moeten vertellen dat demonstreren een grondrecht is. Niet alleen voor Black Lives Matter-demonstranten, maar voor alle demonstranten.”

“En waar was de minister toen bleek dat minister Schouten aan plannen werkt om onze boeren hun bloedeigen grond af te pakken?” Want ja, ook dat is natuurlijk in strijd met onze grondrechten, te weten het eigendomsrecht, welke trouwens (by the way) de basis vormt voor het hele systeem van grondrechten. Het begon allemaal met dát recht.

“Ze had natuurlijk meteen minister Schouten aan de haren moeten trekken,” zei Van Meijeren.

Maar nee, dat deed Ollongren niet. Want Ollongren vindt al die inbreuken op onze grondrechten prima. Sterker nog, ze doet actief mee het ondermijnen van de Grondwet. Steeds weer.

Van Meijeren: Ollongren is deel van het probleem

Kortom, concludeerde Van Meijeren in zijn mooie, lange inbreng: Ollongren is deel van het probleem. Waar ze als minister van Binnenlandse Zaken pal zou moeten staan voor onze grondrechten doet ze het omgekeerde. Er wordt een “Apartheidsstaat” ingevoerd. Ongevaccineerden worden zo uitgespuugd. Het leven wordt hen steeds onmogelijker gemaakt. En de overheid dreigt zelfs hen als “onreine” untermenschen te behandelen.

Ollongren staat erbij en kijkt ernaar. Ze doet niets. Ze grijpt niet in. Het kan haar niet boeien.

“Sterker nog, wat zij in werkelijkheid doet is anti-democratisch,” concludeerde Van Meijeren dan ook over Ollongren. De kans dat dit bij haar nog verandert is nihil. “Ze voert gerichte aanvallen uit op onze democratie – of wat daar nog van over is,” zei hij volkomen juist. En ze werkt, ging hij verder, hard aan het project “om de totalitaire staat in wording nog verder uit te bouwen.”

Zo. Een betere ontmaskering van de anti-democrate Kajsa Ollongren heb ik nog niet gezien. Schitterend. Hard. Sterk. Uitgesproken. Moedig. Mooi.